Bygget monsterrampe i hagen: – Vi har hatt to konkurranser her hittil, forteller skatetalentet

bolig

En hane galer på naboeiendommen, side om side med jorder og traktorer.

– Vi har hatt to konkurranser her hittil, i forbindelse med Jessheim Open. Da telte vi rundt 100 folk i hagen, og det var god kok her, forteller Mats Flindrum, en av landets unge lovende skatere.

Over tre meter høy og nesten ti meter fra kant til kant, dekker den enorme rampen over syv meter av bredden i hagen bak barndomshjemmet i Fenstad.

– Det hele startet med at jeg hadde veldig lyst å bli god i bowl, med skarpe buer og deep ends. Så vi bygget denne. Kan du skate brå buer, kan du skate alle buer, konstaterer Flindrum.

Jobbet daglig i to måneder

Ideen om en liten skateramp ble til en vertrampe - dersom den øverste delen er vertikal, kalles det vert.

– Jeg spyttet inn 15.000 selv, så la mamma og pappa på resten, forteller skatetalentet.

Etter drøye to måneder med jobbing hver dag og med god hjelp fra venner i skatemiljøet sto den klar i slutten av sommerferien 2018.

– Det viktigste var å passe på at buene og bueradiusen ble riktig. Den har vi laget litt hard for at den skal være krevende, så det skal bli lettere for ham i konkurranser. Hadde denne vært for snill, ville det vært veldig overgang til noe raskere i en konkurransesammenheng, forklarer pappa Tord-Aksel Flindrum.

Å ofre hageareal for at sønnen skal få utvikle seg, har gitt resultater. Bare de to siste årene har Mats Flindrum tatt to sølv og ett NM-gull i skating.

– Man kan ikke sitte og vente på at ting skal skje. Det viktigste er at han har en interesse og er aktiv, legger Tord-Aksel Flindrum til.

Nå er planen å sette opp enda en vertrampe i hagen, som pro-skateren og vennen Adil Dyani har stående.

– Jeg skater mest på den da jeg har kompiser på besøk. Da blir det hype stemning. Ellers er jeg mye på Voldsløkka og Lillestrøm om sommeren, når jeg ikke skater her. Den ble bra til slutt da! smiler Flindrum.

Bygge skaterampe selv?

Dette bør du tenke på dersom du skal bygge din egen rampe, ifølge Henning Braaten i Brettforbundet: