Boligene ble forsinket, men utbygger ville ikke betale dagbøter. Slik fikk kjøperne millioner.

bolig

25. april 2017 skulle kjøperne overta de nybygde leilighetene sine i Grønlandsleiret 73, et moderne boligprosjekt med store vinduer og fasade med trespiler. Men noen uker før, i begynnelsen av april, kom kontrabeskjeden. Byggeprosjektet var forsinket. Kjøperne krevde dagbøter for forsinkelsen, men ble avvist av utbygger. Forklaringen: at forsinkelsen var utenfor deres kontroll.