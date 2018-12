Anette Rasmussen pynter juletreet allerede i november: – Det er jul én gang i året, og jeg vil kose meg så mye jeg kan

bolig

– Hva er det jeg ikke har hengt på treet?

Anette Rasmussen snakker om det digre juletreet hjemme i stuen på Moi i Rogaland.

– Det er gullkvister, røde kvister, blomster, julekuler, ting ungene har laget, perler, fugler, reinsdyr og sløyfer. Rett og slett en god blanding av alt som er shiny og glitrer, forteller hun.

Det kunstige treet ble hentet frem siste uken i november. Hos familien Rasmussen er nemlig hele huset ferdig julepyntet før 1. desember.

– Da jeg giftet meg, prøvde jeg å følge den norske tradisjonen med å vente til lillejulaften. Etter hvert kom jeg frem til at det er så mye annet som skal gjøres rett før jul, at jeg heller ønsker å få unnagjort pyntingen så tidlig som mulig. Nå har jeg mer tid til å slappe av, kose meg med familien og nyte synet av juletreet, sier Rasmussen.

Fra adventstre til juletre

Rasmussen er ikke alene. For selv om mange nordmenn har hatt tradisjon for å sette julestjernen på toppen av grantreet eller furuen dagen før dagen, har stadig flere fått øynene opp for å pynte treet tidligere. Juletreselgere melder om flere forhåndsbestillinger.

– Mange av disse gjør avtaler om å få treet levert tidlig i desember. Vi har også sett enkelte som pynter «adventstre» til 1. advent med lilla pynt. Så blir denne pynten byttet ut med annen pynt på lillejulaften, forteller daglig leder i Norsk juletre, John-Anders Strande – som selv har sikret seg årets juletre.

– Men jeg pynter det ikke før lillejulaften.

Trøndere tidligst ute

Så langt i år har tallet på antall solgte juletrær, kunstige sådan, økt med 22,6 prosent hos Clas Ohlson, forteller pressekontakt Camilla Tully.

– Den største endringen er at folk kjøper mye tidligere enn før. I uke 42 og 43 gikk salgstallet opp med henholdsvis 33 og 42 prosent, sier hun.

Trønderne er tidligst ute. Her har tallet økt med 28 prosent fra i fjor, tett etterfulgt av øst- og sørlendingene. Det kan tyde på at nordlendingene ennå ikke har kastet seg på trenden. Her er økningen kun åtte prosent fra fjoråret.

Tradisjoner viskes ut

Tradisjoner knyttet til tro, religion og årssyklus er på mange områder utflytende, fortalte sosialantropolog og trendforsker Gunn-Helen Øye i fjor.

– Normene og reglene viskes ut. I dag pynter vi juletreet når vi selv vil, på lik linje som at vi nå spiser jordbær og appelsiner hele året – ikke kun til spesielle årstider. Folk tar ikke bort julepynten 13. dag jul heller, slik det var tidligere.

Trendskiftet handler om at vi ikke lenger er spesielt religiøse.

– Vi lar ikke troen styre oss i like stor grad som før. Markedskreftene henger seg naturligvis på fordi de vet at vi mennesker er åpne for det. Hvis ingen hadde kjøpt julemarsipan før desember, ville ikke butikkene solgt det heller, sa hun.

– Vil kose meg så mye som mulig

Anette Rasmussen får flere kommentarer på treet som allerede i slutten av november sto i all sin juleprakt.

– Flere påpeker at det er advent og ikke jul ennå. Men det er jul én gang i året, og jeg vil kose meg med det så mye jeg kan. Jeg tenker folk må få gjøre hva de vil i sitt eget hjem. Samtidig er det jo noen som blir inspirert av det også, forteller hun.

John-Anders Strande minner om at de fineste trærne forsvinner først.

– Så det gjelder å handle mens det er mest å velge i. Mitt beste tips er å ta med hele familien ut og se på trær. Da får man brukt tid sammen og stresset ned. For barna er det stas å få velge ut familiens juletre. Disse minnene tar de med seg resten av livet.

