28 boliger solgt for over 6 millioner i Molde

Bolig

En tomannsbolig i Nini Roll Ankers veg 3 ble årets dyreste i Molde. Den ble solgt fra Hanne Ødegård Sandvik og Gøran Inge Sandvik til Vital Statera AS for 8,8 millioner kroner. To andre boliger endte også over 8 millioner - en på Kristianplassen og en i Parkvegen.