Et hus å vokse med

Bolig

Fra veien oppover Øksendalen, kan man bare skimte toppen av huset, men selv fra det perspektivet, er det klart at det ikke er en pakkeløsning det unge paret har valgt å oppføre. Og når en runder den siste hårnålssvingen og kommer opp mot huset, er det vanskelig ikke å bli imponert. Med klare referanser til den klassiske nordmørslåna, troner huset, godt hevet over dalbunnen. Detaljene på fasaden er så lekre at det nesten blir litt kvalmt. Fra den syregrønne ytterdøra, til den slanke, sølvfargede pipa som matcher både taket og takrennene. Designet er symmetrisk, men bryter mønsteret akkurat nok til å bli både spennende og tiltrekkende. Dette er et hus man bare må inn og kikke litt nærmere på!