Ti boliger gikk for over to millioner i Gjemnes

Bolig

Ti boliger i Gujemnes ble solgt for over to millioner kroner i 2019. Bare én bolig passerte tre millioner kroner. Det var Bakken 13 på Batnfjordsøra som ble solgt av Lene Romuld Pedersen til Svein Arild Eikemo og Christina Walter Eikemo for 3,3 millioner kroner.