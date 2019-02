Ikke gjør dette når du vasker kjøkkenet

bolig

– All friksjon vil slite på overflatene over tid, men for å bevare det fint så lenge som mulig er det viktig å bruke milde rengjøringsmidler, sier Jorunn Stokke Aamodt i Ikea.

Det betyr at du må unngå rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, ammoniakk eller blekemidler. Salmiakk er fy-fy, selv om det kan være fristende å ty til når fettete fingermerker sitter dønn fast på innredningen. Men, det kan altså skade materialet og gjøre det blast og stygt over tid.

Mens Ikea gir en generelt råd om å bruke milde rengjøringsmidler uavhengig av materialet på skuffer og skap, ønsker ikke Kvik Kjøkken å være like kategoriske.

– Det er så mange forskjellige overflater som krever forskjellig behandling, så vi ønsker ikke å gi noen generell uttalelse, sier Tom Østvold hos Kvik Kristiansand.

Sørlandskjøkken anbefaler derimot daglig reingjøring med varmt vann og en klut som ikke loer.

– Vi anbefaler å starte med en våt mikrofiberklut og deretter tørke over med en tørr mikrofiberklut. Det passer på de fleste overflater, bortsette fra høyglans, sier Janne Nordahl.

Dersom man sliter med vanskelige fettflekker, anbefaler hun å prøve sitrusrens.

– Men det er viktig å presisere at man må sjekke om det er egnet til den overflaten man har, sier hun.

Du må fjerne søl raskt

Når det kommer til benkeplaten, er det materialet som avgjør hvordan den bør behandles.

– Dersom man har en benkeplate i tre, bør man ikke overdrive vasking med såpe fordi det kan skape unødig slitasje, sier Nordahl hos Sørlandskjøkken.

Ikea minner om at flekker på benkeplater av tre, kan slipes den.

– Du bør forsøke å fjerne disse med en svamp fuktet i vann eller mild såpe, hvis ikke det går, kan du slipe forsiktig med fint sandpapir så lenge benkeplaten er av heltre, tipser Aamodt i Ikea.

En benkeplate av laminat tåler vanlige vaskemidler som oppvaskmiddel.

– Men ikke etsende kjemikalier, som avkalkningsmiddel, ovnsreingjøring, klor og aceton. Og husk også at dersom du søler slike midler på benkeplaten, må du tørke av med en gang.

Tenk på miljøet

Miljødirektoratet står bak nettportalen Erdetfarlig.no, og der rådes forbrukere til å velge vaske – og rengjøringsmidler merket med «Svanen» eller Blomsten». Men de anbefaler samtidig å redusere bruken av vaskemidler og alltid følge veiledningen på emballasjen når man doserer.

I det daglige kommer man langt med mikrofiberkluter og mopper, som er et godt alternativ som gjør det mulig å redusere forbruket av vaskemidler. Men dersom man har omgangssyke i hus, kan det være lurt å vaske med litt Klorin, melder Erdetfarlig.no