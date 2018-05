– Hytter ved sjøen holdes gjerne innad i familien

bolig

– Det er som det løsner en propp på kjøpersiden på denne tiden av året. Men hytter ved sjøen er et knapphetsgode, og vi skulle gjerne hatt flere å selge, sier Gustav Sædberg i Meglerhuset Sædberg.

Han forteller om stor interesse for de hyttene som allerede er lagt ut for salg.

– Allerede før fellesvisningen av den første hytta vi hadde visning på denne våren, hadde mange vært der ute på egen hånd for å kikke.

For det er mange om beinet i forhold til på fjellet.

– Når etterspørselen øker på fjellet, bygges det jo bare nytt. Det nytter ikke ved sjøen, forklarer eiendomsmegleren.

Og de som drømmer om hytte ved sjøen, er heller ikke nødvendigvis så kresne på standarden.

– Mange vil ha god nok standard til at de kan bruke hytte mer enn bare midt på sommeren, og de fleste foretrekker innlagt strøm og vann, og greie toalettforhold, men utearealet er viktigst.

Beholder sjøhytter innad i familien

Prismessig har ikke Sædberg tro på noen store endringer i forhold til fjoråret. Prisene på hytter ved sjøen vil alltid holde seg høye, nettopp fordi det er så få av dem.

– Det som er spesielt med hytter ved sjøen, er at mange av dem som bytter eier ikke kommer ut på markedet. De holdes gjerne innad i familien. Det merker vi godt, for vi har en del takstoppdrag i skjærgården.

Den typiske sjøhyttekunden finnes ikke, og hyttene som selges på Sørlandet er i prisklassen 2–20 millioner kroner. Men Sædberg sier at det likevel er en gruppe som har kommet tydeligere fram de siste årene.

– Det er en del voksne i 60-70-årene som har kvittet seg med enebolig og flyttet i leilighet. Så reiser de ikke så mye som de hadde planlagt og kjeder seg litt på terrassen–og så har de heller ikke like mye plass til storfamilien som før. Dermed kjøper de hytte, for å ha et nytt samlingssted for familien og for å ha noe å aktivisere seg meg, sier Sædberg.

– Dette er godt nytt

Det kan se ut til at hyttemarkedet nærmest er umettelig. Ifølge tall fra Prognosesenteret skaffet 30 000 nordmenn seg hytte i fjor, derav 7 000 nybygde.

Vest i Vest-Agder er også forventningene store til sesongens hyttesalg. Ifølge eiendomsmegler Geir Inge Lian i Eiendomsmegler 1 i Mandal, er det første sjøhyttesalget denne sesongen allerede i boks.

– Ja, vi har allerede solgt en hytte ved sjøen, og har mange visninger framover. Det er litt tidlig å si noe om hvordan det blir, men det var godt salg i fjellet i vinter, og det betyr ofte godt salg ved sjøen påfølgende sommer.

Dessuten er det optimisme i arbeidsmarkedet i Rogaland, og det er godt nytt for den mandalsbaserte eiendomsmegleren.

– Flesteparten av dem som kjøper hytte mellom Søgne og Lyngdal er rogalendinger, og det er selvsagt positivt for hyttesalget at arbeidsmarkedet er i bedring.

Mens lokalfolk gjerne kjøper hytte på øyene, gjør sjeldent rogalendingene det.

– De gidder ikke ut i båt for å komme til hytta. Etter 3 timer i bil vil de kjøre til hyttedøra, og de vil helst ha god standard.

Lian sier han gjerne kunne hatt flere hytter å tilby sine kunder.

– Det varierer jo litt fra område til område, og akkurat rundt Lindesnes er det ganske mye å velge i. Men det er langt færre hytter til salgs for eksempel i Mandal, sier Geir Inge Lian hos Eiendomsmegler 1 i Mandal.

Dømmer om ”tean i tanga”

Jon Andreas Røsstad, eiendomsmegler i DNB i Kristiansand, selger stort sette hytter i Søgne og Kristiansand. Han forteller om god respons allerede straks de la ut de første hyttene på Finn.no i vår, og at salget er i gang.

– Jeg har solgt to hytter allerede, og vi har visninger på flere de kommende dagene, sier han.

Hos dem er det ingen typiske kunder som utpeker seg, og drømmen om hytteliv med ”tean i tanga” er ikke aldersbestemt.

– Det er gjerne barnefamilier som viser interesse for de rimeligste hyttene, og mer vokse par som ønsker de som er dyrere, men det er jo helt naturlig.

Med alle har til felles at de vil at hytta skal gi ”godfølelse” når de kommer på vising.

– Mange ønsker helst gode fasiliteter og mye sol, men det viktigste for folk er at de liker seg i området og trives på selve eiendom. Selve hytta kan man jo gjerne gjøre noe med, sier Røsstad i DNB.