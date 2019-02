Unngå denne feilen når du vasker bilen

bil

Et par ganger i måneden. Det er så ofte Rob Billington (46) vasker bilen om vinteren. Siden han bruker bilen hver eneste dag, samler det seg mye skitt og store kaker med skitten snø.

– Jeg skyller spesielt av hjul og inni hjulkapslene. Snøen fryser til is om natten og det blir vanskelig å kjøre til slutt, sier Billington. Han har akkurat flyttet fra Ullern i Oslo til Stabekk i Bærum og er ekstra mye ute på veien for å ordne praktiske ting.

Velger selvvask

– Jeg pleier å bruke vaskemaskinen, men akkurat nå har jeg skistativ på taket og da går det ikke. Dessuten er det dyrt å bruke vaskemaskinen. Det koster opp mot 300 kroner. På selvvask kan jeg skylle bilen fra 20 kroner, sier Billington.

Av og til spanderer han flere tiere og da har han god tid til å få på både skumvask og glans til slutt. Han pleier å spyle bilen fra taket og ned.

– Det er da det mest logiske, mener Billington.

Etter vasken pleier han å tørke av dørkarmene med litt papir. Etterpå må bilen tørke i kulden av seg selv. Den står parkert ute.

Proffenes løsning

Det kan virke logisk å vaske bilen fra taket og ned. Proffene anbefaler å starte nedenfra og opp.

– Det er viktig å bruke avfetting om vinteren. Den skal has på nedenfra og opp og helst ikke over vinduene. Når den har virket et par minutter, skal den også skylles av nedenfra og opp, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Ved å starte nederst renner den verste skitten av først og du sparer lakken mest mulig. De fleste begynner imidlertid ovenfra, men da renner alt over det mest skitne partiet nederst.

Etter avfetting kommer skumvask. Den skal du ha på ovenfra og ned, og den skal også skylles av på denne måten for at du skal få bort alle såperester. For å få vekk all trafikkfilm er det lurt å bruke en svamp eller bruke vaskebørsten som finnes i selvvaskeanlegget.

– Mange tror at det er viktigst å vaske bilen ofte om sommeren, men på grunn av alt saltet er det om vinteren du bør vaske bilen ofte. Et par ganger i måneden er bra, sier Sødal.

Kan tørke ute

Han anbefaler at du bruker tid på å spyle under bilen og på bremsene. Elbileiere bør imidlertid sjekke at en underspyling ikke fører til problemer med elektronikken.

Det beste er å ha bilen i en oppvarmet garasje om vinteren, men mange må parkere på gaten.

– Bilen kan gjerne få tørke ute. Det kan være lurt å ta noen nedbremsinger før du parkerer. Da får du av eventuell is ved bremseklosser- og skiver, sier Sødal.

Han tipser om å smøre dørlister i bilen med en silikonstift. Da unngår du at dørene fryser fast. Sødal mener bilen blir renest hvis du velge en selvvask. I en vaskehall kommer ikke børstene til i alle kriker og kroker. Det aller beste er å polere bilen godt før vinteren setter inn, men en omgang med voks etter vask beskytter mer enn ingenting.

Tørk av med mikrofiber

– Det aller beste er å få bilen så ren som mulig ved berøringsfri vask, sier detailer Andreas Skotner i Bilpleiekongen. Han sier at en real spyling av bilen er bedre enn ingenting.

– Vurder vasken etter hvor du har kjørt. Hvis du har vært på fjellet er det ikke så nødvendig som hvis du har kjørt mye på saltede veier i byen, sier Skotner.

Med anbefaler å tørke av bilen etter vasken.

– Mange sverger til pusseskinn, men da skyver du skitten som er igjen på bilen foran det. Anskaff heller to-tre mikrofiberhåndklær fordi de suger til seg skitten som er igjen på bilen, tipser Skotne.

Mikrofibehåndklærne vasker du på egen vask i vaskemaskinen hjemme.