Sitter insektene klistret etter sommerens bilferie? Bruk dette trikset.

Visste du at takboksen gir ekstra høyt drivstoff-forbruk? Og at døde insekter kan gi flekker i lakken om de ikke fjernes ordentlig? Her får du tipsene til vedlikeholde av bilen etter ferien.

– Ferieturen er en belastning for bilen. Den er tungt lastet, det er varmt og den blir kjørt langt. Derfor trenger den litt pleie når du kommer hjem igjen fra ferien, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Vi har bedt tre eksperter om deres beste tips for vedlikehold av bilen etter ferien. Det er enkelt, og det trenger ikke ta lang tid, men det er sannsynligvis nødvendig.

– Litt naivt tror jeg folk tar service, skifter olje og fikser bilen før ferien. Men gjør man det ikke før ferien, bør man i alle fall gjøre det etterpå eller til høsten, sier Benny Christensen, bilmekaniker og bilekspert i TV 2.

1. Sjekk de tre væskene

Ta en kikk under panseret og undersøk olje, kjølevæske og bremsevæske, anbefaler Nils Sødal. Normalt sett skal det ikke være noe forskjell i nivåene på disse to væskene etter en ferietur. (Les spesifikke tips for elbil lenger ned.)

Oljenivået kan man sjekke enkelt med peilepinnen i motorrommet. Om du har bil med elektronisk måling, finner du nivået i menyen i instrumentpanelet.

Kjølevæske- og bremsevæskenivået kan man sjekke ved å se om det ligger mellom maksimum og minimum på beholderen.

2. Innvendig rengjøring

Det er vel så viktig er å gi bilen litt kjærlighet ved å rengjøre den både utvendig og innvendig, mener Sødal.

Innvendig er det aktuelt etter sommerferie med mat og kanskje is i bilen. Få vekk matsmuler og is-søl, anbefaler han.

– Spandér gjerne en skikkelig vask av seter og interiør, enten at du gjør det selv med skikkelig interiørvaskemiddel eller om du får noen proffer til å gjøre jobben, sier Sødal.

3. Utvendig rengjøring og insekttips

Bilen kan fungere som en myggfanger, påpeker Benny Christensen. Spesielt om kvelden og natten.

– Det beste er å vaske etter hver tur, for insektene brenner nesten fast. Mange insekter har nemlig ganske sterk fordøyelsesvæske. Du kan få små, sjenerende flekker om de ikke fjernes, som er vanskelige å vaske bort. Det finnes en haug med spesialmidler, men også et enkelt tips, sier Christensen.

Når det døde insektet er fjernet, har du kanskje en brun flekk igjen på lakken. Lar du den sitte i solen, kan den bli vrien, erfarer han. Legg et vått kjøkkenhåndkle eller en klut på flekken og bløt den opp.

Også Sødal anbefaler å løse opp insekter med en klut eller lignende. På frontruten kan man gni litt hardere med svampen, mener han, men lakken bør man være litt mer forsiktig med.

Hjelper ikke klut-trikset, finnes det spesialmiddel, men da er det viktig å lese bruksanvisningen først, anbefaler Sødal.

– En annen ting er fugle-bæsj. Den er veldig sterk og kan skade lakken. Så det er lurt å få vekk fuglebæsj raskt. Også mens man er på tur, sier Sødal.

4. Dekk: Trykk og mønsterdybde

Ikke glem å sjekke dekktrykket, anbefaler Sødal. I løpet av ferieturen kan dekktrykket ha blitt redusert. Det er viktig å ha riktig dekktrykk for at bilen skal være stabil og for at dekkene ikke skal slites skjevt.

Varm asfalt kan slite på dekkene, og tung last kan gi ekstra slitasje. Undersøk hvordan dekkene har klart turen, anbefaler Christensen. Både mønsterdybden og eventuell skjevslitasje, kan du se på.

– Pass på at du har godt med mønster igjen når du går høsten i møte. Det hjelper for å unngå vannplaning, for eksempel. Det bør være 3 millimeter dybde i sommerdekk, selv om 1,6 millimeter er minstekravet, sier Christensen.

5. Ta ned takboksen

Mange setter på lastestativ eller takboks om sommeren, for å få med seg ting og tang på ferie.

Etter ferien bør det tas ned, mener Christensen. For eksempel takboksen kan øke drivstoff-forbruket med cirka ti prosent og dessuten lage sjenerende vindstøy.

6. Riper eller steinsprut?

Det er lite steinsprut om sommeren, men om man har kjørt på grusveier kan det ha kommet noe, ifølge Sødal. Se over lakken og legg på lakk med lakkstift om du har fått steinsprut.

Riper blir det på bilen hele året. Derfor er det lurt å polere bilen minst én gang i året, mener Sødal. Det aller beste er polering to ganger, nemlig om våren og høsten. Har du ikke tid eller trenger hjelp, sett bort jobben til noen som kan det, anbefaler han. Men pass på at det er et ordentlig firma som gjør jobben.

Større riper som ikke lar seg polere vekk, kan utbedres av profesjonelle, anbefaler Sødal.

– Har du fått riper som går ned til metallet i karosseriet, er det viktig å få reparert dem for å unngå rust. Er det mer kosmetiske riper, er det en vurdering om man vil gjøre det. Heldigvis kan mange småskader repareres med det som kalles smart-repair, som ikke er like kostbart som skader der hele flater må byttes ut eller lakkeres, sier han.

7. Kjører du elbil? Brems og sjekk ladekontakten

Dersom du stort sett har latt motoren ta seg av bremsingen, for å få mest mulig energi tilbake på batteriet, kan det være lurt å «vedlikeholdsbremse» litt for å få av belegg, anbefaler Ståle Frydenlund, seniorrådgiver og testansvarlig i Norsk elbilforening.

Sjekk, hvis du klarer å komme til, om bremseskivene har jevne og fine overflater både på inn- og utside, anbefaler han.

Sjekk dessuten bilens ladekontakt, og området rundt, for eventuelt rusk og rask som bør fjernes, og tilsvarende for ladekabelen, tipser Frydenlund om.