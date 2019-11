Sent ute med å klargjøre bilen for vinteren? Dette må du huske på.

bil

Den er gammel, grønn og lite elegant. Og den ligner på noe som ble designet i Sovjetunionen på 70-tallet: verdens beste isskrape.

Det mener i alle fall Benny «Broom» Christensen, TV 2s bilekspert.

– Jeg har nesten et kjærlighetsforhold til isskrapen min, som jeg fant i en brukt Volvo for sikkert 20 år siden. Bilen min er ikke vinterklar uten den, forteller den tidligere mekanikeren.

Han har nærmest et manisk forhold til god sikt, og det er flere grep han gjør før vinteren som sørger for at den er best mulig.

Det handler om tre ting

Christensen mener det er viktig å klargjøre bilen for vinteren. Og det er tre gode grunner for det:

Vedlikehold, som polering og vask både innvendig og utvendig, gjør at bilen holder seg i verdi. Du sørger for at du faktisk får start på bilen og at den fungerer som den skal. Bilen er sikker å kjøre.

– Tiltakene er viktige fordi du sparer penger og får en behageligere kjøreopplevelse, sier Ståle Frydenlund, seniorrådgiver i Norsk Elbilforening.

Snøkost, sikt og silikon

Frydenlund og Christensen anbefaler alle bileiere å gjøre følgende:

Dekk: Sjekk at vinterdekkene har riktig lufttrykk. Snø gir mer rullemotstand. For lite luft i dekkene øker motstanden og energiforbruket. Bilen bruker mindre energi når lufttrykket er riktig. Dermed sparer du penger. Piggfrie dekk gir også mindre rullemotstand og er bra for lokalmiljøet.

Sjekk at vinterdekkene har riktig lufttrykk. Snø gir mer rullemotstand. For lite luft i dekkene øker motstanden og energiforbruket. Bilen bruker mindre energi når lufttrykket er riktig. Dermed sparer du penger. Piggfrie dekk gir også mindre rullemotstand og er bra for lokalmiljøet. Sikt: Benny «Broom» Christensen monterer alltid nye vindusviskere på høsten og har alltid med seg en flaske vindusrens og lofrie kluter i bilen.

Benny «Broom» Christensen monterer alltid nye vindusviskere på høsten og har alltid med seg en flaske vindusrens og lofrie kluter i bilen. Silikon: Bruk silikonspray eller -stift på alle gummilistene. Det vil både motvirke kondens og hindre at dører, vinduer og lade-/bensinluke fryser fast.

Bruk silikonspray eller -stift på alle gummilistene. Det vil både motvirke kondens og hindre at dører, vinduer og lade-/bensinluke fryser fast. Vask: Poler og vask bilen både inn- og utvendig. Snø, is, salt og skitt er sliter på lakken og et godt lag med polish beskytter den.

Poler og vask bilen både inn- og utvendig. Snø, is, salt og skitt er sliter på lakken og et godt lag med polish beskytter den. Frostvæske: Sjekk at den holder minimum −30 grader.

Sjekk at den holder minimum −30 grader. Batteri: Få det gjerne målt for å vite at det er i god stand. Det er også smart å lade det en eller to ganger i løpet av vinteren.

Få det gjerne målt for å vite at det er i god stand. Det er også smart å lade det en eller to ganger i løpet av vinteren. Lys: Sjekk at alle lys fungerer som de skal.

Sjekk at alle lys fungerer som de skal. Olje: Et oljeskift før kulden kommer er ikke dumt. Dette sikrer god driftssikkerhet.

Dette bør du legge i bilen:

Snøkost

Isskrape

Hurtigkjettinger

Slepetau

Startkabler

Liten og lett snøspade

Vindusrens og lofrie kluter

Tykke vinterklær

Ståle Frydenlund er særlig opptatt av det siste:

– Generelt, uansett biltype, er det lurt å være godt kledd dersom noe uforutsett skulle oppstå på vinterveien.

Samtidig minner han om at refleksvest og varseltrekant alltid skal ligge i bilen.

Kan redusere rekkeviddetapet med 20 prosent

Elbilene starter som regel alltid vinterstid, men de sliter til gjengjeld med andre problemer. Hovedsakelig én ting: kortere rekkevidde.

Når det er kaldt i luften, er det mindre kapasitet tilgjengelig i batteriet. I tillegg øker energiforbruket som følge av rullemotstand i snø og slaps, samt hyppig bruk av varmeapparatet. I verste fall kan tapet av rekkevidde ligge på 50 prosent.

Men det finnes råd.

Frydenlund anbefaler følgende tiltak: