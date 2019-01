Seks av ti nordmenn bruker ikke refleks. Madelen Jørvum (20) kunne unngått påkjørsel.

bil

I november i fjor, ble 20-åringen påkjørt bakfra da hun gikk en kveldstur langs veien.

Refleksen lå hjemme.

Jørvum ble kastet omtrent to meter gjennom luften. Påkjørselen resulterte i en brukket nese, et brudd i hånden og noen sting.

«Jeg skremte mor og far og de andre hjemme»

Etter å ha blitt undersøkt ved sykehuset i Vestfold, delte hun et innlegg på Facebook. Der oppfordrer hun alle til å bruke refleks:

– Jeg fikk lære på den harde måten at man er idiot uten refleks i mørket. Jeg skremte en mann som nå sitter med vondt i magen, jeg skremte mor og far og de andre hjemme, og jeg skremte meg selv, skriver hun blant annet.

Videre skriver hun at ulykken var en tankevekker på hvor mye noe så lite som en refleks kan ha å si.

– Tenk over det neste gang du skal ut i mørket. Er det verdt å skremme de du har rundt deg ved å bli påkjørt på grunn av noe så dumt som en refleks? Ta det på, ha det i lommen til all tid, og bruk det. Spar deg selv og de rundt deg for smerte, skriver hun avslutningsvis.

Denne saken sto først på trykk i Tønsbergs Blad, og saken har siden blitt plukket opp av flere medier.

Jørvum ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til oss, men har gitt tillatelse til å bruke både Facebook-post og bilder.

– Ting har vært veldig psykisk tungt etter det som skjedde. Jeg prøver å tenke minst mulig på det, sier hun.

– Det er skuffende

Jøvrum er ikke alene om å droppe refleksen i mørket.

Trygg trafikk har gjennomført totalt rundt 25.500 tellinger av refleksbruk i alle norske fylker. Deres ferske tall for året 2018 viser at kun 44 prosent bruker refleks i Norge.

– Det er skuffende å se at så mange dropper refleksen, spesielt når det er så enkelt å bruke og har en så stor effekt, sier Ann-Helen Hansen fra Trygg Trafikk.

Dette er grunnen til at nordmenn ikke bruker refleks

Den vanligste begrunnelse for å droppe refleks er forglemmelse. Mer enn syv av ti glemmer å ta på refleks når de er ute i mørket.

Det kommer frem i Trygg trafikks refleksundersøkelse for 2018.

Andre grunner som oppgis på manglende bruk av refleks er blant annet:

Refleksen sitter på andre klær.

Skal kun gå på fortau.

Skal kun gå i opplyste gater.

Men det sistnevnte punktet er ingen gyldig grunn til å ikke bruke refleks. Snarere tvert imot, ifølge Nils Sødal i NAF.

– Mange tror at siden de ser bilene godt i opplyste gater, så ser de som kjører bil dem like godt. Sånn er det ikke. Refleks er like viktig i gater med belysning som der det er helt mørkt, sier han og legger til:

– Gatebelysning gir en form for falsk trygghet.

Om refleksundersøkelsen fra 2018 Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på vegne av Trygg Trafikk. Undersøkelsen ble gjort i perioden 29. august–3. september 2018. Totalt 1041 menn og kvinner fra 18 år og oppover deltok. Datainnsamlingsmetode: Webintervjuer. Utvalg: Representativ utvalg fra GallupPanelet. Undersøkelsen har som formål å Kartlegge nordmenns adferd og holdninger knyttet til refleksbruk. Flere funn fra undersøkelsen: 42 prosent har, som sjåfør eller passasjer, opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger i mørket. 59 prosent har opplevd at bilister eller syklister har kommet farlig nær i mørket. Totalt 74 prosent oppgir at det hender de glemmer å bruke refleks. Nær sagt alle passer på at egne barn bruker refleks.

Vanskelig å se fotgjengere uten refleks i mørket

96 prosent oppgir at de syns det er vanskelig å se fotgjengere i mørket når de ikke bruker refleks.

Det er livsviktig å bruke refleks, slår Sødal fast.

– Bruker man refleks reduseres faren for å bli påkjørt med 85 prosent. Det betyr at flere refleksbrukere vil gi færre farlige situasjoner i trafikken når det er mørkt, sier han.

Dette er noe nordmenn er enige i. 88 prosent i undersøkelsen svarer at de tror flere refleksbrukere vil redusere antall farlige situasjoner i trafikken i mørket.

Slik bruker du refleksen på best måte Velg alltid reflekser med CE-merke. Det gir den reflekseffekten du behøver. Plassering av refleksen er viktig. Heng eller fest refleksen i knehøyde. Det gjør at refleksen mottar mest mulig lys fra billyktene. Går du i urbane strøk der bilistene bruker nærlys, er det lurt å feste refleksen lavt på kroppen. Ta gjerne refleksbånd rundt anklene eller leggen. Går du på en mørklagt vei der fjernlys brukes mye, gjelder det å få refleks opp på overkroppen. Velg reflekser som beveger seg når du bruker dem. De synes best. Jo mer refleks du har på deg, desto bedre er det. Fest refleks på alle jakker, vesker og bagger. Dermed er du alltid klar og forberedt når det er mørkt. Da NAF testet reflekser i 2017, var det refleksvesten som viste seg å fungere aller best. Men refleksvesten blir dårligere ved vask og bør byttes årlig ved jevnlig bruk. Det er påbudt med refleks på sykkel. Det skal være en rød refleks bak. På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Du kan enkelt får kjøpt gode reflekser på nettet, i sportsbutikker, på apotek eller i bokhandelen. Kilde: Trygg Trafikk, NAF og Statens vegvesen

Blir oppdaget tidligere

Refleksen skal gjøre deg synlig i mørket, men den har også én annen viktig oppgave.

Den kjøper tid.

– Bilførere trenger tid til å se fotgjengere og til å eventuelt bremse og stoppe. Refleksen kjøper tid og bidrar til viktig synlighet, sier Rita Helen Aarvold ved Statens Vegvesen.

Når en bilist kjører med nærlys i 50-sonen, har sjåføren bare to sekunder på å se deg dersom du ikke bruker refleks. Med refleks har sjåføren ti sekunder, påpeker hun:

– Det kan være forskjellen på liv og død. Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25 til 30 meters hold. Med refleks er du synlig på 140 meters avstand, ved bruk av nærlys. Med fjernlys økes synligheten til 400 meter. Med andre ord, refleks er en enkel og billig livredder, sier hun.