Her er nye Nissan Leaf med større batteri

I et glohett elbilmarked preget av lange leveringstider, rullet Nissan Norge ut intet mindre enn 12.303 Nissan Leaf i 2108 og ble med det den store salgsvinneren.

Nå kommer Leaf omsider med et batteri i 60 kWt-klassen som på mange måter er blitt den nye standarden. Det gir et for mange et avgjørende løft i rekkevidden sammenlignet med dagens 40 kWt-versjon. Nærmere bestemt opp fra 270 til 385 kilometer ifølge WLPT-målenormen for rekkevidde.

Det vil si, Nissan tar forbehold om at de tekniske dataene på den nye Leaf 3. Zero e+ avventer typegodkjenning.

385 kilometer høres uansett høyst realistisk ut. Til sammenligning oppgir Hyundai 449 kilometer rekkevidde for sin Kona Electric. En rekkevidde som for øvrig ble nedjustert fra først oppgitte 482 kilometer.

Større batteri og kraftigere motor innebærer også et byks i antall hestekrefter fra 147 til 215 hestekrefter. Dreiemomentet øker derimot ikke like markant. Her er det kun snakk om en økning fra 320 til 340 newtonmeter.

På spurten fra 0 til 100 kilometer i timen har Nissan klokket inn den nye 62 kWt-utgaven på 7,3 sekunder. Det er 0,6 sekunder kjappere enn 40 kWt-varianten.

De ti mest solgte elbilene i 2018 1. Nissan Leaf: 12 303 2. VW e-Golf: 7238 3. BMW i3: 5687 4. Tesla Model X: 4981 5. Tesla Model S: 3633 6. Renault Zoe: 3141 7. Hyundai Ioniq: 2523 8. Kia Soul. 1469 9. Jaguar I-Pace: 1081 10. Opel Ampera-e: 920 Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken(OFV )

Legger på prisen

Ikke overraskende øker også prisen. Til 382.900 kroner for «Limitid Edition»-utgaven som vil være den eneste tilgjengelige utstyrsversjonen i starten. Nissan legger seg med det i samme prisklasse som nevnte Hyundai Kona Electric.

Det betyr at utgaven med 60 kWt batteri vil koste 67.000 kroner mer enn du må ut med for den nye 40 kWt-versjonen med samme utstyrsnivå.

Når de 5000 Limitid Edition-eksemplarene er solgt, vil Nissan tilby den nye Leaf-en med sine vanlige utstyrsnivåer.

Nissan tar opp kundebestillinger fra og med i dag etter «først til mølla-prinsippet», og de første bilene forventes levert i Norge til sommeren. Med andre ord en leveringstid på cirka seks måneder.

På spørsmål om leveringskapasiteten i 2019, forventer kommunikasjonssjef i Nissan Norge, Knut Arne Marcussen, at man bør kunne levere på samme nivå som i fjor.

Kliss lik

Av utseende er den nye Leaf-en tilsynelatende kliss lik sin forgjenger som kom i 2017, med forbehold om at vi ikke har sett den live.

Grunnet at det nye og større batteriet er 1,5 centimeter høyere, har bilen riktignok blitt marginalt høyere og bakkeklaring bitte litt lavere, ifølge Marcussen.

På innsiden har infoskjermen vokst fra syv til åtte tommer.

Mangler fortsatt aktiv batterikjøling

Hurtigladekapasiteten er økt fra maksimalt 50 til 100 kilowatt. Det betyr i teorien kortere stopp på ladestasjoner som støtter 100-kilowattlading. Noe langt fra alle ladestasjoner gjør i dag.

Nissan har imidlertid fått en del kritikk for at dagens 40 kwh-batteriet blir varmt ved gjentatte hurtigladinger, med det resultat at ladehastigheten strupes og ladetiden øker. Et fenomen som er blitt omtalt som #rapidgate, og som settes i sammenheng med at Nissan Leaft ikke har et aktivt kjølesystem av batteriet.

Det har derfor vært spekulert i at det nye 62 kWt-batteriet vil få et aktivt og mer effektivt batterikjølesystem.

Informasjonssjef Marcussen forteller at det fortsatt er snakk om et passivt og luftbasert kjølesystem, men at modifikasjoner har gjort det mer effektivt.

– Mer luftgjennomstrømming skal gi bedre kjøling, og det større batteriet er mindre utsatt for varmegang. Større batteri gir også mindre behov for flere hurtigladinger på samme dag, og 99 prosent av kundene våre lader uansett bare én gang om dagen. De fleste lader stort sett hjemme og på jobb.

Marcussen kan også opplyse at Nissan jobber med å finne en løsning på ladeproblematikken på dagens 40 kwh-batteri, og at forhandlerne vil bli orientert fortløpende.

