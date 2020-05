Han har aldri eid andre biler enn Ferrari: – Kona fikk valget om å forlate meg eller å finne seg i det

bil

Kråkene letter fra naboens trær idet Terje Fykse trykker på startknappen. Tolv italienske sylindre våkner høylytt til liv under et panser like rødt som det er langt. Tordenskrallet fra fire grove eksospotter er av typen som kan få nakkehåret til å reise seg på bilentusiaster.

– Helt grei bil, småroper Fykse fra det lærtrukne førersetet.

Litt av et løfte

Våren er kommet til Øystese. Odøren av nyspredd gjødsel henger over markene. At den malingslitte garasjeporten i en liten hardangerbygd skjuler ett av Ferraris mest eksklusive rasedyr, handler om et løfte Fykse ga seg selv for mange år siden.

– Hvis jeg først skulle kjøpe meg bil, så skulle det være en Ferrari, sier elektrikeren.

Villdyr i dress

Det er ikke hvilken som helst hingst Fykse rygger ut i kveldsluften. Ferrari F12 er et villdyr i skreddersydd dress. Da modellen ble lansert for åtte år siden, var den Ferraris raskeste landeveisbil noensinne.

Den 6,3 liter store V12-motoren yter elleville 740 hestekrefter, uten bruk av turboer eller kompressorer. Bilen skyter fra 0–100 km/t på 3,1 sekunder, og toppfarten er på absurde 340 km/t. Ytelser nok til at Top Gears Jeremy Clarkson mente at bilen rett og slett var skremmende.

– Den har 24 tennplugger, flirer Fykse.

Full krangel i banken

Egentlig var Fykse mest opptatt av motorsykler. Men da en kamerat skaffet seg Ferraris guttedrøm Testarossa, lot Fykse seg lokke med på biltur.

– Jeg ble så imponert at jeg måtte bare ha en sånn, forteller han oppglødd.

I 2004 fant Fykse en bra Testarossa og stakk innom den lokale sparebanken for å signere lånepapirene. Antagelig var det der, på banksjefens kontor, at konen skjønte at ektemannen faktisk skulle bruke veldig mye penger på en gammel italiensk bil.

– Hun var rasende galen. Vi satt og kranglet rett foran banksjefen, som bare ristet på hodet. Hun fikk valget om å forlate meg eller å finne seg i det. Jeg skulle ha en Ferrari, sier han.

Gemyttene roet seg, og både fruen og Ferrarien ble værende. 12 år senere ble Testarossaen solgt, med pen gevinst. Fykse ville ha en nyere bil. Selvsagt av samme fabrikat og i samme farge.

Vrak etter en uke

Da en fin 2007 Ferrari 599 GTB dukket opp i Sverige for to år siden, prutet Fykse helt til bilselgeren omtrent begynte å gråte. Bilen kom hjem til Øystese, men eventyret skulle bli kortvarig.

– Den varte en uke, sier han.

Da Fykse var på vei forbi Europris, skvatt en Toyota plutselig ut i veien. Stjernesmellet var et faktum.

– Ferrarien kom under Toyotaen, løftet den opp og skubbet bilen rett inn i fjellveggen. Begge kollisjonsputene mine løste seg ut, frontruten sprakk, og det luktet så svidd at jeg trodde bilen hadde tatt fyr. Det var forferdelig.

Tjente en halv million

Sportsbilen var et vrak, men noe godt kom det ut av ulykken. Fykse, som hadde betalt 1,3 millioner for bilen, kunne dokumenterte at en tilsvarende Ferrari ville koste 1,8 millioner kroner.

– Jeg tjente en halv million på en uke, sier han.

Dermed var det ut på ny Ferrari-jakt. I Oslo fant han en 2014-modell F12 Berlinetta, det ypperste Ferrari på det tidspunktet kunne by sine velbeslåtte kunder.

Bilen kostet tre millioner, men etter å ha prutet selgeren søvnløs og i tillegg brukt opp hele morsarven, trillet enda en Ferrari inn til Øystese.

– Litt sladding

– Det er en jevvla rå bil, så du må være forsiktig. Det går noe fryktelig: 0–200 km/t på 8,5 sekunder. Toppfarten på 340 km/t bryr jeg meg ikke om, det er skyvet som er moro.

– Klarer du å håndtere alle disse kreftene?

– Tja, jeg har jo ikke prøvd så mye, da. Litt sladding har det blitt. Bør kanskje få meg en tur på bane for å prøve ut bilen, sier hardingen.

Launch-knappen, som gir bilen optimalt brennkvikk akselerasjon, har han ennå ikke brukt.

– Er Ferrari F12 et naturlig valg for kronglete vestlandsveier?

– Hvis du kjenner veien godt, så går det bra.

Avansert aerodynamikk

Men kraft er ikke nok, man må ha god aerodynamikk også. Derfor utstyrte Ferrari bilen med noe de kaller «aerobridge». Luftkanaler som begynner på hver side av panseret og fører luft ned gjennom hull i begge fremskjermene. Dette skal, ifølge Ferrari, øke marktrykket og redusere luftmotstanden.

Nederst i frontspoileren finnes luker som vanligvis er lukket, for å gi bilen best mulig aerodynamikk. Hvis bremsene blir vel varme, åpnes lukene for å kjøle ned de keramiske bremseskivene.

Som heller ikke er Biltema-priset.

– Skivene koster 40.000 kroner, sier Fykse.

– Per stykk.

– Kun 2,15 liter på milen

Billig er det ikke, men Fykser regner med at også hans tredje Ferrari vil være god butikk. I en tid der hybridteknologi og elektrifisering brer stadig mer om seg, har gigantiske tolvsylindrete motorer antagelig full fart inn i solnedgangen.

– Dette er kanskje en av de siste Ferrarier med V12-motor. Da kommer disse til å stige vanvittig i pris. Men bilen har også gitt meg mye glede, sier han.

Høydepunktet var en tur til bilens hjemland, der han og en annen Ferrari-eier levde Herrens glade dager på en vingård.

– Gjennomsnittlig forbruk tur/retur Italia var 2,15 liter på milen. Det er ikke mye. Kanskje jeg tar en ny tur til Italia, når dette koronahelvetet er over, sier Fykse.

Men aller først blir det vel å dra på jobb, som for en nordsjøarbeider betyr helikopter fra Bergen.

Hvordan eieren av en av Ferraris mest ildspyttende sportsbiler kommer seg dit?

Han tar bussen.