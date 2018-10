Fem fine kjøreturer i høstferien

bil

34 prosent av befolkningen skal ha høstferie i år. Av disse sier over halvparten at de skal til utlandet. Men svært mange skal også være i Norge på hytter, camping, hotell eller hjemme.

– Det som kanskje er aller mest interessant med høstferietallene for 2018, er at kultur gjør et stort hopp når spørsmål om formål med høstferien kommer opp. Det er en økning fra seks prosent til 14 prosent fra i fjor på andelen som sier de «skal besøke severdigheter, museer og utstillinger», sier direktør Line Endresen Normann for Virke Reise Norge.

Fotturer og kulturelle innslag er enkelt å kombinere med bilturer i vårt langstrakte land. Her får du tips til fem fine turer du kan ta i høst:

1. Hardanger

En kjøretur i Hardanger betyr mektige syn av fosser og fjord. Turen kan starte fra riksvei 13 ved Granvin, riksvei 7 ved Hardangerbroen eller E134 i Oddadalen. Hele runden er på drøye 21 mil og inkluderer noen ferger underveis.

Låtefoss buldrer ned fjellsiden så vannspruten fyker over den smale veien som er en del av riksvei 13. Dette er et svært populært stopp for turister, så får du ikke parkert langs veien finnes det flere foss-stopp langs strekningen.

Andre fine fosser du kan se langs ruten: Espelandsfossen og Skjervfossen i Granvin, Vidfossen, Tjørnadalsfossen og Strondsfossen i Odda, Eidesfossen i Jondal og Steinsdalsfossen i Norheimsund. På sistnevnte kan du spaserer bak fossefallet.

Flotte rasteplasser underveis: Hereiane i Jondal og Lussand i Granvin. Begge ligger ved Hardangerfjorden.

2. Helgelandskysten

Fylkesvei 17 er en del av Kystriksveien mellom Bodø og Steinkjer. Det er seks ferger på strekningen. Hele Kystriksveien er 650 kilometer lang med mange vakre stoppesteder underveis.

I vår ble det åpnet et nytt landemerke med rasteplass og toalettfasiliteter på Ureddplassen ved Gildeskål. Minnesmerke over falne i den norske ubåten Uredd er også pusset opp.

– Suppler gjerne med «museumshopping» langs kysten. Helgeland museum har museer langs hele strekningen. Personlig favoritt er Petter Dass-museet, tegnet av Snøhetta, som ligger langs Kystriksveien, sør for Sandnessjøen, sier Normann.

På Helgelandskysten finnes det også massevis av avstikkere med båt, blant annet til øyene Vega og Dønna. Overnattingsmuligheter i rorbuer og på gårder kan du lese mer om på utioyan.no.

4. Nasjonal turistveg Senja (mellom Gryllefjord og Botnhamn)

– De fleste tenker nok på Senja om sommeren. Da er det også lettest å komme seg dit på grunn av sommerfergene i hver ende, i nord mot Kvaløya og Tromsø og i sør mot Andøya. Men Senja er også fantastisk om høsten. Kjøreturen gjennom det varierte og dramatiske landskapet får en ekstra spiss i vakre høstfarger, med dramatiske fjell som reiser seg majestetisk rett fra havet, sier Normann i Virke.

Utsiktspunktene Tungeneset og i Bergsbotn underveis byr på flott arkitektur og vandreturer.

– Gå en fottur i den ville naturen eller på noen av de flotte toppene, eller langs de kritthvite strendene. Gulldassen på Ersfjordstranda er et must! Og er du heldig, kan du oppleve det mest fantastiske nordlyset, sier hun.

5. Nasjonal turistveg Sognefjellet (mellom Lom og Gaupne)

– Mange bruker Sognefjellet som turmål og jaktområde om høsten. Kjøreturen har en egen dramaturgi, der den tar deg fra flate og frodige østlandsbygder fra startpunktet i Lom, over Nord-Europas høyeste fjellovergang (1434 moh.) med utsikt til Jotunheimens mektige breer og hvor 2000-meterstoppene ligger i kø, ned til en stille fjordarm – Norges lengste og dypeste fjord, Sognefjorden, forteller Normann.

Den britiske avisen The Guardian har kåret veien til en av verdens ti flotteste sykkelturer.

– De skrev blant annet at «denne høyfjellsovergangen er innhyllet i en iskald skjønnhet av en annen verden». Fotturmulighetene er uendelige, og liker du klatring og brevandring, får du utfordringer så det holder. Her er også rikelige muligheter for den kunst- og kulturinteresserte, med alt fra stavkirke og steinmuseum i Lom, grottetur i Dummdalsgrottene til steinkunst på Mefjellet.

– Stopp gjerne og opplev arkitekturen på Sognefjellshytta og få med deg det nye Utkikkspunkt Sognefjellet og den lekre gangbroen som åpnet i august. Veien stenger normalt for vinteren i november, men sjekk vær- og føreforhold før du legger over, sier reisedirektøren.

Kilder: Tipsene er hentet fra redaksjonen, Virke Reise og Nasjonale Turistveger.