Dette irriterer nordmenn seg mest over i trafikken, ifølge fersk undersøkelse

bil

Det som irriterer nordmenn aller mest i trafikken, er sjåfører som ikke bruker blinklys. Hele tre av fire nordmenn irriterer seg over dette. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat, på oppdrag fra Storebrand Forsikring.

Se de ti største irritasjonsmomentene i egen faktaboks lenger ned i saken.

Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av Norstat, på oppdrag fra Storebrand Forsikring. Det er brukt spørreundersøkelse med fastsatte spørsmål og svaralternativer. Undersøkelsen ble gjennomført på en webbus, med et tilfeldig og representativt utvalg bestående av 1017 personer i september 2018. Kilde: Storebrand Forsikring

Et vedvarende problem

Tidligere undersøkelser Storebrand har utført, viser at manglende bruk av blinklys er et vedvarende problem.

– Ved å droppe bruk av blinklys, setter du både deg selv og andre trafikanter i fare, mener Mats Sæterkvist, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Hans beste råd er å blinke ofte og i god tid.

– Da reduserer du risikoen for kollisjoner betraktelig, og du bidrar til god og effektiv trafikkflyt.

Farlige forbikjøringer på annenplass

Nest øverst på listen over de største irritasjonsmomentene i trafikken, ligger risikable forbikjøringer. Også dette irriterer tre av fire.

– Farlige forbikjøringer kan føles som et bakholdsangrep for den som blir forbikjørt, og kan føre til livsfarlige situasjoner. Med økt fart, øker risikoen for alvorlige ulykker, sier Sæterkvist.

De ti største irritasjonsmomentene i trafikken Sjåfører som ikke bruker blinklys: 78 prosent. Risikabel forbikjøring: 75 prosent. Sjåfører som bruker mobil i trafikken: 57 prosent. Sjåfører som sniker i trafikken/ brudd på fletteregelen: 55 prosent. Sjåfører som kjører under fartsgrensen: 50 prosent. Sjåfører som ikke skrur av fjernlys ved møtende trafikk: 46 prosent. Sjåfører som enten ligger feil eller ikke bruker blinklys korrekt i rundkjøring: 45 prosent. (Delt) Sjåfører som ikke opprettholder riktig avstand og sjåfører som ødelegger god flyt i kø: 43 prosent. Sjåfører som kjører raskere enn fartsgrensen: 23 prosent. Elbil i kollektivfelt: 14 prosent. Kilde: Storebrand Forsikring

– Ikke overraskende

Trygg trafikk er ikke overrasket over irritasjonsmomentene i trafikken når vi presenterer dem for funnene i undersøkelsen.

– Dette er områder vi kjenner igjen, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Han refererer særlig til de tre øverste punktene på listen.

– Det som irriterer er enten situasjoner som kan gå ut over liv og helse, eller situasjoner som skaper praktiske utfordringer ved at det blir dårligere flyt og samhandling.

Steens beste tips er å bestemme seg i forkant for hvordan man skal oppføre seg i trafikken – hvis man vil unngå å la seg irritere.

– I verste fall kan irritasjon føre til at du som sjåfør tar dårligere og dristigere valg enn om du ikke lar deg irritere og heller fokuserer på egen kjøring og oppførsel. En positiv og avslappet holdning kan føre til en langt bedre og tryggere kjøretur, sier Steen.

Trygg Trafikks beste råd for tryggere sjåfører Fokuser på egen kjøring, ikke andres. Kjør etter forholdene. Har du ikke kontroll på sikt eller føre, senk farten. Unngå stress. Det tar oppmerksomhet vekk fra trafikken. Legg vekk mobilen og andre distraksjoner. Hold fartsgrensen. Fjern løse gjenstander. Ikke la deg provosere eller irritere over andre. Bruk sikkerhetsbelte riktig – stramt over hofte, stramt over skulder. Tenk først og fremst på hvordan du kan bidra til en tryggere kjøretur for alle.

– Sjåfører bør være mer aktsomme enn irriterte

Undersøkelsen sier også noe om hvilke konkrete trafikanter som irriterer oss i trafikken. Her har åtte prosent trukket frem øvelseskjørere.

Dette syntes Sæterkvist var overraskende. Sjåfører burde være mer aktsomme enn irriterte når de ser en som øvelseskjører, mener han.

– L-skiltet på bilen forteller andre sjåfører at det kan forekomme uventede situasjoner. Samtidig har alle har vært i samme situasjon og burde derfor vise forståelse for lærlingene.

Disse trafikantene irriterer nordmenn seg over i trafikken Syklister: 40 prosent Traktor: 36 prosent Bobiler: 31 prosent Mopeder: 19 prosent (delt) Lastebiler og busser: 17 prosent Taxier: 16 prosent Elbiler: 14 prosent (delt) Bil med henger og motorsykler: 12 prosent (delt) Bil med L-skilt og SUV-er: åtte prosent Kilde: Storebrand Forsikring

Syklister ligger øverst på irritasjonslisten

Syklister er blant de mest irriterende trafikantene, ifølge undersøkelsen. Hele to av fem nordmenn trekker frem denne gruppen.

– Jeg tror dette handler om en følelse av å ha lite kontroll, og frykt for å få en stygg ulykke på samvittigheten. Syklister kan være vanskelig å få øye på i blindsonen, noe som kan skape ubehagelige og farlige situasjoner i trafikken, sier Sæterkvist.

Steen fra Trygg Trafikk tror irritasjonen knyttet til syklister handler om noe uvant.

– Flere sykler på veiene i dag enn tidligere. Derfor kan det oppleves uvant for mange at det dukker opp andre trafikantgrupper på veiene, sier Steen.

I tillegg er det mange som ikke helt kjenner til regelverket, mener han.

– Hvis alle blir bedre til å tenke samhandling, uavhengig om du kjører bil, sykler eller går, vil denne irritasjonen forhåpentligvis bli mindre. De som irriterer seg over syklister kan dessuten tenke på at for hver syklist fjernes det en bil i bilkøen, sier Steen.

– Fokuser på hva du gjør for trygg og sikker trafikk

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Solem, mener det er mange som ønsker at andre skal være bedre trafikanter.

– Men hver og en styrer først og fremst sin egen adferd, sier han.

Solem trekker frem paragraf tre i veitrafikkloven, som blant annet sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom (...) slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

– Fokuser heller på hva du gjør for trygg og sikker trafikk fremfor det du måtte irritere deg over hos andre, sier han.