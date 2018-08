«Børnernes» fristed: – Festivalen er blitt større og større

bil

Motorfestivaler er fristed for folk som er langt over middels interessert i ragging, bil og motor.

Av det mer spektakulære som kan skje på slike festivaler er at du på et avgrenset område og i organiserte former får lov å tråkke flatt og svi gummi – såkalt børning. En aktivitet som er strengt forbudt i trafikkbildet ellers.

På Motorfestivalen i Stryn treffer vi Kåre Skarshaug og kameratgjengen fra Fosnavåg. Skarshaug er en av dem som stiller opp i konkurransen bak gjerder og betongelementer der det gjelder å skape mest mulig røyk ved å la bakhjulene spinne mot asfalten.

Det er et enormt støynivå, barn blir bedt om å holde seg for ørene for ikke å få hørselsskader.

Skarshaug som er bilmekaniker av yrke, innrømmer at han i mangel av treningsbane har brukt offentlige veier for å bli så god til å børne som han er. Og at det har fått sine konsekvenser.

Du skal vite hva du driver med. Børning kan føre til at bilen tar løs og du mister kontrollen, det kan være farlig for både deg selv og andre. Han har mistet lappen fem ganger.

Han forteller at kameratene er med og spleiser på nye dekk. Det er selvsagt enorm slitasje på bakdekkene som spinner rundt i vill fart for å lage røyk. De er en stor gjeng som drar på motorfestival i egen buss. På kvelds- og nattetid er det sosialt liv og fest. D.D.E spilte opp i sentrum kvelden vi var der.

10.000 på festival

I turistkommunen Stryn er det skapt en hel flora av festivaler for å få ting til å skje slik at enda flere skal komme til stedet. Den største er Motorfestivalen som ble arrangert for 12. gang i år. Cirka 10.000 motorentusiaster og andre skuelystne samles denne helgen for å vise frem og se på nye og gamle biler, amcar, traktorer, motorsykler og storbiler.

En av de andre festivalene som arrangeres her, er Treskifestivalen. Når Kåre Skarshaug børner rundt med treski på taket i 30 varmegrader, er det et vink til den festivalen.

– Vi drar aldri til Stryn uten ski!

Politiet ser ikke med like milde øyne på børning som vår venn fra Fosnavåg. En motorfestivaldeltager ble fratatt førerkortet fordi han børnet i paraden gjennom sentrum. Her gjelder det å skille offentlig vei og lukket område.

Jobber med bil og motor

I det daglige jobber kompisene vi snakker med i litt røffe yrker. En er biloppretter, en annen er sjarkfisker. De innser at der er en sammenheng mellom yrkesliv og det at du søker mot dette festivalmiljøet.

– Kan man være regnskapsmedarbeider og drive med børning?

– Du kan det, men det er vel mest slik at vi som holder på med dette også jobber i yrker som har med bil og motor å gjøre, innser Kåre.

– Hva sier foreldrene dine til at du driver med dette?

– De liker det ikke. Men de har akseptert at det er en interesse jeg har.

Motorfestivalen i Stryn er en av mange som arrangeres. Et nettsøk viser at det er lignende festivaler på steder som Rudskogen, Lista og i Ose i Setesdal. I tillegg er det ulike treff for både veteranbiler, amcar og motorsykler.

Bygget sykkelen selv

Vinneren av motorsykkelklassen på festivalen vi var på, ble Trond Sunde, bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Stryn. Han forteller at han har bygd sykkelen selv. Det er en Harley Davidson 66 Shovelhead Electra-Glide.

– Jeg bodde fire år i Houston i USA fordi kona mi jobbet der. Sykkelen var mer eller mindre et vrak og plukket fra hverandre i deler da jeg kjøpte den i Ohio. Tilsammen bygde jeg fem sykler mens jeg var i USA. Da jeg kom tilbake til Norge for noen måneder siden, fikk jeg tak i dette S-skiltet som opprinnelig kommer her fra området, sier Sunde.

Han synes det er moro å komme tilbake til hjembygden på motortreff.

– Veldig kjekt! Det var vel amcarklubben her som tok initiativet. Festivalen er blitt større og større. Når det er motorfestival, er det liv og røre i gatene her, og det er moro.