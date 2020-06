Elbil med 612 hestekrefter under panseret: Fra 0 til 100 km/t på 1,8 sekunder!

bil

Grusen spruter, dekkene hyler, hele bilen rister og durer. Med et høylytt vræl skyter bilen ut av svingen, den slynges delvis sideveis bortetter langstrekket før neste sving kommer slengt i vår retning. Likbleik i fjeset klorer journalisten seg fast i velteburet, grantrærne fosser imot oss med en uhyggelig fart, brått går det opp for oss at det er for sent å bremse, at sjåføren umulig kan ha kontroll, at det er her livet slutter.