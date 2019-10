Andreas Moer ble kastet ut gjennom vinduet: – Jeg syntes det var flaut og pysete å bruke setebelte

bil

Året er 2013. Etter en konsert på Rockefeller den 14. desember setter Andreas Moer seg på bussen som skal ta ham fra Oslo sentrum og hjem til kone og barn i Nittedal.

På hjemveien faller han inn og ut av søvn, men bråvåkner av en høy skrapelyd idet bussen kjører opp på betongskillet mellom riksveien og gangveien nedenfor.

Så husker han ikke mer.

– Plutselig lyste alt blått

Sekunder senere våkner han på bakken, sittende på knærne. Han har glasskår over hele seg. Bussen han nettopp satt i, står foran ham. Han forstår at han er blitt kastet ut gjennom bussvinduet.

Det ryker av bussen, vinduene er knust, og han ser skygger av personer som beveger seg der inne. Rundt ham er det helt stille.

– Jeg hørte ingenting. Ikke noe skriking, ingen som jamret seg. Jeg hørte vel heller ikke at nødetatene kom, men plutselig lyste alt blått.

Moer snakker om ulykken han ble en del av for snart seks år siden, da rutebussen han satt i kjørte av veien på riksvei 4 rett nord for Rommi holdeplass ved Rommen i Oslo.

Tre stykker ble kastet ut gjennom vinduene på bussen i ulykken. Moer var den eneste av dem som overlevde.

Ingen brukte setebeltene i bussen

I ulykkesrapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) kommer det frem at ingen av passasjerene brukte setebeltene som bussen var utstyrt med.

SHT konkluderte med at skadeomfanget hadde vært redusert og at dette høyst sannsynlig ikke hadde vært en dødsulykke dersom de to omkomne hadde brukt belte.

Selv kom Moer unna ulykken med skrekken og et par rifter i pannen og venstre side av ribbekassen etter det knuste bussvinduet. Årsaken til utforkjøringen, ble aldri avdekket.

Tre av ti bruker ikke belte

Det er påbudt å bruke setebelte i alle kjøretøy der det er montert. Likevel er det fremdeles tre av ti som ikke bruker beltet i bussen når de har det tilgjengelig, ifølge Statens vegvesen.

I 2016 begynte vegvesenet med ileggelse av gebyr på beltekontroller i buss, som et tiltak for å få flere til å bruke belte i buss. Bruker du ikke belte, koster det deg 1500 kroner.

Nylig ble 18.166 busspassasjerer kontrollert for bilbeltebruk landet rundt. 1230 av dem satt usikret, men kun 661 ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. De resterende passasjerene ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon.

– Det er ikke et mål for oss å skrive ut flest mulig gebyr. Målet er å påvirke til holdningsendringer, slik at passasjerene fester beltet med like stor selvfølgelighet i bussen som i bilen, sier avdelingsdirektør Ingrid M. Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

– Ingen minner av selve velten

Andreas Moer er tilbake på ulykkesstedet for første gang. Han blir overrasket av hvor høyt det er fra riksveien og ned skråningen der han og bussen havnet.

Han kikker rundt seg og forsøker å huske hvor han landet.

– Jeg har ingen minner av selve velten eller av at jeg forsvinner ut vinduet. Det er helt svart. Det er ganske uvirkelig at jeg har vært i en så alvorlig bussulykke, uten å oppleve den på kroppen, sier han.

– Hvorfor brukte du ikke belte i utgangspunktet?

– Du kan godt bruke ordet latskap, men jeg tror også det handler om en ukultur og at mange opplever buss som noe stort og trygt, sier han.

Moer innrømmer at han, selv i etterkant av ulykken, ikke umiddelbart begynte å bruke belte i buss.

– Jeg var lenge blant dem som tenker at det ikke er sosialt akseptert. Jeg syntes det var flaut og pysete å bruke belte, og ettersom jeg ikke hadde noen traumatisk opplevelse av ulykken, var det lett å fortsette med den dårlige vanen, sier han.

De siste årene har han begynt å bruke belte fast. Det handler om alder og ansvarsbevissthet ovenfor seg selv og dem han reiser med.

– Jeg har jo også faktisk blitt kastet ut av et bussvindu, og det ønsker jeg ikke igjen. Så enkelt er det.

Nå er budskapet hans tydelig:

- Bruk belte i buss. Med sikkerhetsbeltet på, blir du mest sannsynlig værende inne i bussen og har dermed større sjanse for å overleve i en ulykke.

Ingrid M. Heggebø Lutnæs, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, er enig.

– Det vi kan si med sikkerhet, er at sjansen for å overleve en ulykke er aller størst om du sitter sikret. Beltet holder deg på plass i setet, slik at du heller ikke er til fare for andre passasjerer rundt deg.

Vi var med på kontroll ved Støkken kontrollstasjon da 16 busser ble kontrollert. Ingen ble ilagt gebyr, men kontrollørene mistenker at det er snakk om store mørketall.

– Det er egoistisk ikke å ha på seg belte. Kroppen din er tung, og i en bråstopp i lav hastighet, vil den bli ennå tyngre. Derfor er det viktig både for egen og andres sikkerhet å bruke belte, sier lederen av kontrollen ved Støkken, Jens Mikkel Ørseng.

Idet en av kontrollørene vinker en ny buss inn på stasjonen, gir han beskjed til de andre over walkietalkien: «Bussjåføren informerte om kontrollen i mikrofonen, og det var mye bevegelse i bussen. Flere tok på seg setebeltet».

– Det hender også at vi hører klikkene idet vi går på bussen, forteller kontrollør Gro Henriksen før hun stiger på bussen.

Der oppdager hun en passasjer uten belte.

– Han sa at han hadde tatt av beltet idet bussen stoppet, og det kan ikke jeg motbevise. Da får vi ikke gjort noe mer med det, forteller hun.