Tesla gir full gass i Molde

Bil

Midsundingen Axel Tangen, som er nordisk direktør i Tesla Motors, bekrefter overfor Rbnett at det nærmer seg etablering av egen Tesla-forhandler i Molde. Nærmeste alternativ nå er Digerneset utenfor Ålesund, eventuelt Trondheim. Men ledelsen i Tesla har funnet ut at det nå er på tide at også Molde får sin egen Tesla-avdeling, med salg, service og utlevering av biler.