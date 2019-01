Fem tips til å unngå rekkeviddeangst på iskalde dager

bil

Nå kommer sprengkulden. Og skal du på langtur med elbilen, er det smart å være forberedt på at batterikapasiteten ikke er som den pleier.

Er du en ny elbilsjåfør, bør du følge ekstra nøye med. Det kan være lett å feilberegne hvor langt du kommer på vinterføre.

I stedet for å kunne kjøre minst 400 kilometer med en Tesla S kan du nå måtte lade etter 200 kilometer. De rimeligere elbilene når smertegrensen langt tidligere. For Norges mest solgte elbil, Nissan Leaf, kan dagens versjon kjøre omtrent 190 kilometer på sommerføre, men kaldt vær kan føre til at du må melde pass etter 100 kilometer.

Kan bli ladekø

– På grunn av større batteri og flere ladestasjoner er det færre som opplever rekkeviddeangst nå enn tidligere. Men du må følge mer med når du kjører elbil i kulden, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

Han minner om at det er lurt å tenke over at du ikke er alene om å ha ekstra behov for lading. Det kan oppstå køer ved hurtigladerne fordi de lader tregere når det blir kaldt. Og ta med i beregningen at hvis du ikke rekker å lade på en hurtiglader, vil det ta flere timer å lade bilen med en vanlig stikkontakt.

Haugneland innrømmer at han også har kjent på rekkeviddeangsten.

– Heldigvis har jeg sluppet å gå tom for strøm, men det har vært veldig nære på. Det er ubehagelig, sier Haugneland.

Det er mye du kan gjøre for å få batteriet til å holde så lenge som mulig. Du har også noen klare fordeler som elbil-eier.

Unngå rekkeviddeangst med disse tipsene:

1. Slik får du mest ut av elbil-batteriet

Velg en oppvarmet garasje så sant du har mulighet til det. Det er bedre for batteriet.

2. Ingen startproblemer

I motsetning til dieselbiler vil motoren på en elbil bil alltid starte – uansett hvor kaldt det er ute.

3. Bruk en app

De fleste elbileiere kan nå laste ned en app som gir mulighet til å forvarme bilen. Det er lurt å starte den en halvtime før du skal kjøre. Da er bilen varm og fri for is når du setter deg inn.

4. Varmt batteri er bra når du starter

Pass på å tidsstyre ladingen slik at bilen lades senere enn du pleier. Det beste er at bilen er ferdig ladet så nær som mulig det tidspunktet du skal begynne å kjøre. Ladingen genererer varme og påvirker også driftstemperaturen i batteriet.

5. Økonomisk kjøring

Smart kjøring bidrar til lenger rekkevidde. Du har best batteri-økonomi og lengst rekkevidde ved å kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene.

Går kontakten varm?

Du har lov til å lade bilen med vanlig skjøteledning hvis du er på besøk eller på hytta, men følg med på ladingen og sjekk om stikkontakten går varm etter en times tid. Hvis hytta er gammel og elanlegget skranter, bør du foreta en sjekk av anlegget. Reiser du på hytta hver helg, bør du spandere en egen ladestasjon.

Hvis du går fullstendig tom for strøm langs veien, er det veihjelp som gjelder. Da blir bilen normalt fraktet til nærmeste hurtiglader.

NAF hurtiglader på stedet

I Oslo-området har NAF nå investert i en servicebil som har innebygget hurtiglader. Elbilen din blir ladet i 10-20 minutter slik at du kan nå nærmeste ladestasjon.

– Det hender noen glemmer seg i kulden. Elbiler er bra for miljøet. Det føltes feil å komme med en stor dieselbil for å taue bilen til nærmeste lader. Dette er den første i sitt slag i Skandinavia og nå er det også bestilt en servicebil med hurtiglader til Danmark, forteller driftsleder Petter Schøyen i NAFs veihjelp.