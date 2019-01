Thingnes Bø vant sitt femte renn på rad: – Han kommer til å dominere i ti år til om han gidder

skiskyting

Johannes Thingnes Bø tok sin andre seier på to dager og sesongens ellevte da han kontrollerte seg til seier på jaktstarten i Anterselva. Selv med tre bom ledet han fra start til mål og vant foran franske Antonin Guigonnat, Simon Desthieux og Quentin Fillon Maillet.

– Han er så ufattelig sterk. Ingen er i nærheten, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Erlend Bjøntegaard hadde et godt utgangspunkt etter å ha gått ut som andremann, men bommet seks ganger og havnet langt bak.

– Jeg er litt misfornøyd med bare 17 treff, men i sporet føltes det som årsbeste. Så det er jeg veldig fornøyd med, sa Birkeland til NTB.

Slik gikk det med de norske Johannes Thingnes Bø – 1. plass Lars Helge Birkeland – 10. plass Tarjei Bø – 15. plass Erlend Bjøntegaard – 17. plass Henrik L'Abee-Lund – 22. plass Vetle Sjåstad Christiansen – 29. plass

Forspranget spist opp

Thingnes Bø hadde et godt utgangspunkt etter fredagens sprint, og gikk ut 17 sekunder foran landsmann Bjøntegaard. Avstanden hadde økt med ti sekunder da han kom inn på første skyting, men én bom gjorde at mesteparten av forspranget ble spist opp etter at Guigonnat og Simon Eder skjøt fullt hus.

Etter en ny bom på andre skyting av nordmannen gikk trioen ut sammen ut på tredje runde. Eder klarte ikke å holde følge med de to andre, og dermed så det som så mange ganger tidligere ut til å bli en norsk/fransk duell om seieren.

Suveren

Og på tredje skyting viste Thingnes Bø sin storhet. Mens Guigonnat bommet på sitt første skudd, skjøt Thingnes Bø hurtig og feilfritt. I sporet gikk det minst like raskt og på vei inn til siste skyting var forspranget blitt bortimot 50 sekunder. Da gjorde det ingenting at han bommet på siste skuddet og sisterunden ble en ren parademarsj der han vinket til publikum underveis.

– Han kommer til å dominere sporten i ti år til om han gidder, sa Stabrun Smith ved målgang.

Misfornøyd Bø

Storebror Tarjei Bø gikk ut som nummer 16 etter en middels sprint, men så ut til å være på vei mot et sterkt løp. Han hadde gått seg opp åtte plasser, men siste skyting ble fullstendig mislykket med tre bom.

Dermed endte det med en kjip 15.-plass, over to minutter bak lillebror. Vindforholdene på siste skyting var krevende.

– Jeg vet ikke hvordan folk rundt meg gjorde det, men jeg synes det var vanskelig. Jeg mestret det i hvert fall ikke, sa 30-åringen til NTB etter løpet.

Han var irritert over hvordan han rotet det til på siste stående.

– Det er litt skuffende. Herregud, jeg må tåle litt vind. Det er mange løp nå der jeg har sprukket på slutten. Nå er det faen meg nok, sa Bø.