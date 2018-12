Thingnes Bø vant på målfoto etter vilt drama

skiskyting

Johannes Thingnes Bø så ut til å få en rolig æresrunde med en ledelse på 45 sekunder på siste skyting. Men med to bom ble det høydramatisk på den siste runden.

Russiske Alexander Loginov så ut til å rykke noen hundre meter før slutt, men falt på toppen av den siste bakken. Dermed ble det et spurtoppgjør mellom Thingnes Bø og franske Fillot Maillet, og det måtte en fotofinish til for avgjøre hvem som vant løpet.

Bildene viste at nordmannen var noen centimeter foran, og han kunne dermed notere seg sin andre seier for helgen.

En sliten Bø var skuffet over den siste skytingen, hvor han fikk to bom.

– Jeg visste jeg ville vinne med en bom, men fullførte ikke helt. Det var idiotisk å slippe de inn på. Det var veldig dramatisk. Jeg har tenkt mye på innspurten her, det er viktig å være først. Jeg var heldig at russeren trynet, men jeg ble for opptatt av å se bak meg, så da kom franskmannen mot slutten, sa Thingnes Bø til NRK etter seieren.

Også de andre norske løperne gjorde en solid innsats. Tarjei Bø havnet på sjetteplass, plassen foran Henrik L'abee-Lund. Erlend Bjøntegaard havnet på 12. plass, og Sindre Pettersen kom på 13. plass. Lars Helge Birkeland endte på 35.-plass.

Har du lest dette intervjuet med Henrik Kristoffersen? – Jeg var alltid dårligst, alltid sist, alltid tregest

Beholder verdenscupledelsen

Med to seiere denne helgen beholder han ledelsen i verdenscupen sammenlagt, og får gå neste renn med den gule ledertrøyen.

Bøs argeste konkurrent de siste årene, Martin Fourcade, har hatt en mareritthelg, og brøt dagens renn etter å ha havnet langt bak.

– Nå får Johannes en enormt forsprang sammenlagt. Nå må han bare male på og ta flest mulig poeng mens Fourcade ikke er i støtet, for det kan endre seg, sa NRK-ekspert Halvard Hanevold.

Bø leder verdenscupen foran østerrikske Simon Eder.

Vi anbefaler dette intervjuet med den svenske skiskytterprofilen Sebastian Samuelsson: – Det er ubehagelig å se at noen vil at jeg skal dø.

Gikk ut alene

Johannes Thingnes Bø vant sesongens første sprint i slovenske Pokljuka lørdag, og gikk dermed først ut på søndagens jaktstart. Mannen i gult gikk ut med 16 sekunders ledelse.

Første runde gikk kjapt, og selv med en bom på første liggende beholdt han ledelsen til forfølgerne. Med fullt hus på andre skyting økte ledelsen, og verdenscuplederen kunne tåle minst en strafferunde på de to siste skytingene.

Men Bø fikk fullt hus på den tredje skytingen også, og siden de nærmeste konkurrentene bommet, hadde han en overlegen ledelse på 44 sekunder ut på den nest siste runden. Med den avstanden kunne han tåle to bom på siste skyting. Siden han fikk akkurat det, ble avslutningen høydramatisk.