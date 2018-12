Overlegen Thingnes Bø imponerer: – Ellevilt hvor god han er

skiskyting

Johannes Thingnes Bø har startet sesongen på forrykende vis. Søndag tok han sin sjette seier av åtte mulige. I Nove Mesto denne helgen vant han alle tre rennene.

På den avsluttende fellesstarten var han i en klasse for seg selv.

– Å få til en trippel her er helt rått. Jeg tror det er det beste løpet jeg har gjort noen gang, sier Bø til NRK. Han la til at han er både glad og stolt.

Det har han naturligvis all grunn til. NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg er mektig imponert over det han har sett så langt.

– Det er ellevilt hvor god han. Jeg var jo spent på grunnlaget hans før denne sesongen, men det ser ut til at det er mer enn ok, sier Stoltenberg.

Han mener det er kvalitet på alt Bø gjør om dagen.

– Han svever jo gjennom løypen, og på standplass er han bunnsolid og tar seg god tid, sier NRK-kommentatoren.

Johannes Thingnes Bø Født 6.5.1993 Klubb: Markane Verdenscupseirer: 27 OL: 1 gull og 2 sølv VM: 3 gull, 4 sølv og 2 bronse Aktuell: Vant søndagens fellesstart og tok sin tredje av tre mulige seirer i tsjekkiske Nove Mesto. Har vunnet seks av åtte verdenscuprenn i vinter. (NTB)

Må få ny formtopp til VM

Han minner om at det i sommer var mye snakk om at skiskytteren slet med sykdom. I tillegg giftet han seg og var på bryllupsreise. Det gjorde at Stoltenberg trodde at Bø ville slite med å komme i form til sesongstarten.

– Jeg trodde at han skulle bli den store VM-løperen.

– Er den tidligere storformen bekymringsfullt med tanke på VM-formen, eller vil det være å se veldig pessimistisk på tilværelsen?

– Det er lenge til mars, og han vil ha god tid til å finne toppformen en gang til. Nå bør han imidlertid gå alle rennene fremover så han endelig kan vinne verdenscupen sammenlagt. Det kan jo gå utover VM, vurderer Stoltenberg.

Han sier det er viktig for en skiskytter å ha en kontinuerlig utvikling på alt som har med utstyr å gjøre.

Bø tok grep før denne sesongen og fikk gjort noen justeringer på våpenet så det ligger bedre mot skulderen. Han har tidligere slitt med å holde det stabilt på grunn av en plate som ble satt inn etter et kragebeinsbrudd.

– Han legger seg også ned på en annen måte til de liggende skytingene, og dermed får han bedre kontakt med våpenet, forteller Stoltenberg.

Det er imidlertid ikke disse grepene som er nøkkelen, tror han.

– Johannes har et ellevilt talent, og nå er han i gullalderen som skiskytter. Når han i tillegg går så fort som han gjør, så er det oppsiktsvekkende, sier Stoltenberg.

Storebror bommet fælt

En som har slitt med å prestere på et jevnt nivå så langt denne sesongen, er Martin Fourcade.

Han står med to seire, men har både en 43.-plass og et renn hvor han aldri kom til mål på resultatlisten. På jaktstarten lørdag gikk franskmannen seg opp nesten 40 plasser og endte som nummer fem. Stoltenberg mener Fourcade har trent litt for mye.

– Jeg tror han har tråkket litt for hardt på gassen til tider og blitt litt for grådig. Jeg kjenner ikke alle detaljene, men han sa han var sliten forrige uke. Han har hvilt mye og har utvilsomt grunnlaget. Fourcade har nok ikke vunnet sitt siste renn, men jeg tror det blir vanskelig for ham å vinne verdenscupen nå, sier Stoltenberg.

Storebror Tarjei Bø fikk en opptur med tredjeplass på lørdagens jaktstart, men på fellesstarten søndag sprakk han på siste skyting og måtte gå fire strafferunder. Dermed holdt det ikke til mer enn 16.-plass.

Opptur for Tandrevold

Marte Olsbu Røiseland vant både sprinten og jaktstarten i starten av helgen, men klarte ikke følge opp på fellesstarten søndag og ble nummer 13.

En som imidlertid fikk en stor opptur, var Ingrid Landmark Tandrevold. Hun var langt nede etter å ha havnet utenfor topp 30 på helgens to første renn, men søndagens sjetteplass var svært gledelig.

– Jeg er litt irritert for at det siste skuddet på stående bare gikk av, for jeg sa egentlig at jeg var ferdig med å bomme siste skudd for resten av karrieren, men egentlig er jeg bare glad. Jeg vant også min første ordentlig spurt. Så det var veldig deilig, sa Tandrevold til NRK.