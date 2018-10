Den norske stillheten har ført til kritikk: – Folk tror kanskje at vi ikke bryr oss

skiskyting

ÖSTERSUND/OSLO: – Folk har kanskje inntrykk av at vi ikke bryr oss så masse, fordi vi har tatt litt avstand fra debatten. Men vi snakker mye om det og bryr oss virkelig om idretten vår, sier Tarjei Bø.

Han og lagkameratene måtte tåle kritikk i Norge for at de stilte opp i sesongavslutningen i Russland. Noen mente at de ikke var tydelige nok i fordømmelsen av det russiske dopingbedraget under Sotsji-OL.

Landslagene til Tsjekkia, Canada og USA boikottet rennet. Det gjorde også den svenske gull- og sølvvinneren fra OL, Sebastian Samuelsson.

«Er denne svenske unggutten den eneste modige i Norden?» spurte Esten O. Sæther i en av flere kritiske Dagbladet-kommentarer.

VGs sportskommentator Leif Welhaven mente at den norske deltagelsen i Tjumen fremsto «som et bomskudd».

– Boikott var siste steg

– Om Norge, Tyskland og Frankrike hadde sagt nei til å gå i Russland, tror jeg ikke det ville blitt noen konkurranse i Russland, sier Samuelsson i et intervju med Aftenposten.

Den svenske OL-helten sier at han har forståelse for at mange utøvere vil unngå energilekkasjer og ikke orker å ta kampen i offentligheten, men er overbevist om at man kunne påvirket mer om flere sto sammen.

Tarjei Bø mener det er vanskelig å være tydeligere enn at de norske løperne er 100 prosent mot all form for doping og alt dårlig antidopingarbeid. Selv mener han at boikott ikke alltid er den beste løsningen.

Akkurat dét er et argument Samuelsson har hørt flere ganger.

– Iblant blir man beskyldt for at boikott ikke er rett metode. Jeg synes det er urimelig å si. Boikotten kom ikke først. Jeg forsøkte å påvirke, jeg sa til IBU hva jeg og mange syntes, men fikk ikke gehør. Da blir boikott et siste steg, sier han.

Bø: – Vi har et ansvar

Bø frykter at et for stort idrettspolitisk engasjement skal ta over for mye av fokuset i en toppidrettshverdag.

Samuelsson opplever det ikke som et stort problem.

– Jeg prioriterer alltid treningen og idretten. Samtidig ser jeg hva som skjer rundt meg. Jeg synes faktisk ikke det er så vanskelig å gi en kommentar, sier han.

I et intervju med Aftenposten forteller den svenske skiskytteren imidlertid også om konsekvensene ved å være en tydelig stemme. Han har fått drapstrusler og hets.

Tarjei Bø er glad for at utøvere som Samuelsson hever stemmen sin.

– Vi har et ansvar for å ta vare på idretten. Det er flott at det er utøvere som står opp og tar den kampen. Han er politisk engasjert og opptatt å få frem stemmen sin på den måten.

Eckhoff: – Ingen turte

Tiril Eckhoff mener den norske skiskytterleiren burde tatt en runde internt da spørsmålene kom om å gå i Russland. I stedet satt hun igjen med en følelse av at det var løperne som ble skjøvet foran.

– Det var et vanskelig spørsmål, og forbundet sa ikke så mye. Ingen turte å ta et standpunkt, sier Eckhoff.

Hun er ikke der at hun mener de norske løperne burde endt på et annet standpunkt. Et viktig moment var at Johannes Thingnes Bø var med og kjempet om den gule sammenlagttrøyen.

– Jeg tenker ikke så mye på det, jeg prøver å bruke minst mulig energi på det, sier Eckhoff.

– Hvor vanskelig er det å være utøver i en verden av idrettspolitikk?

– Det er vanskelig. Jeg prøver å holde en lav profil, holde kortene tett til brystet og være smart.

Det at doping er et problem som kanskje ikke forsvinner, er noe som ikke plager Eckhoff i hverdagen.

– Det tenker jeg faktisk ingenting på. Jeg gidder ikke å bruke tiden på det. Jeg vil bruke den på å bli enda bedre og spise marginer, så kan vi heller slå de eventuelle doperne.

Bø tror det har vært et bevisst valg fra mange å holde en lav profil.

– Det er store spørsmål og mye informasjon vi ikke har tilgjengelig. Mye skjer bak lukkede dører, vi vet ikke alltid hvem vi skal tro på eller hva som er sant. Da synes jeg det er veldig vanskelig å delta for fullt i debatten.