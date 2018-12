Vant igjen: Therese Johaug jublet for seier på hjemmebane

langrenn

LILLEHAMMER/OSLO: Hun knuste alle i verdenscupåpningen i Finland for en uke siden. Lørdag fortsatte Therese Johaug å vise hvem som er verdenseneren, da hun satte alle konkurrentene på plass under 10 kilometer fristil på Lillehammer.

Johaug vant med 9,2 sekunder foran svenske Ebba Andersson. Charlotte Kalla ble nummer tre.

– Det var deilig å gå der ute. Forholdene var perfekte for meg, men jeg måtte få opp farten, for Ebba var rett bak meg, sier Therese Johaug.

Fikk ros fra konkurrenten

– Det er nervepirrende å sitte der og vente, det ble lenge å sitte der i tjue minutter. Jeg får forhåpentligvis starte senere neste gang, fortsetter hun.

Dagens overraskelse var trolig Ebba Anderssons knallsterke annenplass. Den svenske 21-åringen var bare drøye ni sekunder bak Johaug.

– Det hun presterer er imponerende. Hun er ung og har tatt store steg denne sesongen. Hun er andreårs senior - da jeg og Charlotte var på samme alder tok vi også store steg, men det hun får til er veldig imponerende, sa Johaug til et samlet pressekorps etter rennet.

Men nok en gang var altså den norske langrennsstjernen raskest.

– Hun er fortsatt distansedronningen, Therese Johaug, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn på direkten.

Og også Andersson roste sin overmann etter 10-kilometeren.

– Hun er jo helt suveren. Det er imponerende å se måten hun har startet sesongen på, smilte Andersson til NRK.

– Kanonløp

Dermed har jenta fra Dalsbygda vunnet begge verdenscuprennene i normaldistanse siden comebacket.

Med startnummer 19 tikket sekunderingene tidlig Johaugs vei og det var aldri noen reel tvil om at hun skulle vinne intervallstarten.

– Det blir ikke lett for konkurrentene, det ser ut som et kanonløp. Tvilsomt at noen kan slå dette, spådde NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn idet Johaug passerte målstreken tjue minutter før sine argeste rivaler.

Smilte lurt

De rivalene het Ebba Andersson og Charlotte Kalla. Førstnevnte ble slått med 9,2 sekunder og da Kalla ble sekundert til 16 sekunder bak Johaug 1,7 kilometer fra mål, smilte hun lurt i målområdet. Da var verdenscupseier nummer to etter comebacket klart.

Andersson ble nummer to, foran nettopp Kalla, som til slutt var 15,7 sekunder bak Johaug. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire, 34 sekunder bak. Ragnhild Haga ble nummer seks.