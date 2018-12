Svensk smørefiasko: – Nå er jeg forbannet

langrenn

På Beitostølen søndag sto stafett på programmet. Det ble en gedigen nedtur for det svenske laget. I mål var de over to og et halvt minutt bak det norske vinnerlaget, på en svært beskjeden 11. plass.

Det tok ikke lang tid på den første etappen før Jens Burman måtte slippe Emil Iversen og resten av tetgruppen. Burman vekslet til slutt ett minutt og 18 sekunder. Så tapte Calle Halfvarsson rundt 40 sekunder.

«Det er noe som ikke stemmer med det svenske laget», sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Og etterpå var svenskene forbannet på eget smøreteam.

– Skiene var fryktelig dårlige. Det gikk utrolig tungt. Jeg forstår ikke, sier Burman til SVT.

Overrasket

Svenskenes pallhåp var totalt knust allerede etter de to klassisketappene. Smørebommen var ekstra merkelig siden det var to minusgrader på Beitostølen, noe Halfvarsson kaller «normalt vinterføre».

– Jeg er overrasket over at det skulle være så vanskelig å få til smøringen i dag, sier Halfvarsson.

Burman var også enig i at det «egentlig ikke burde vært vanskelig» å treffe med skiene.

– Smøreteamet er like skuffede som oss, fortsetter Halfvarsson, som understreker at han er «skikkelig forbannet nå».

Norge vant stafetten foran Russland, mens Norges andrelag tok den siste pallplassen.