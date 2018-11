Svensk OL-vinner «frustrert og forbannet» over kommentarene: – Alle kan ikke få barn

langrenn

Tidligere i år besluttet det svenske skiparet Emil Jönsson Haag (33) og Anna Jönsson Haag (32) å legge opp. Samtidig.

Etter offentliggjøringen fikk begge to spørsmål på løpende bånd. Var Anna Haag gravid? Når skulle de få barn?

De konstante spørsmålene har irritert paret, forteller de i et intervju med Expressen. Haag forteller at hun blir «frustrert og forbannet» over kommentarene.

Hun legger dessuten til:

– Alle kan ikke få barn. For noen er det en skikkelig kamp. Vi har ingen barn i dag og vi vet ikke om vi kan få barn. Jeg er ekstremt ydmyk overfor den situasjonen, sier Haag.

Så legger hun til:

– Jeg vet at jeg har utsatt kroppen for utrolig mye anstrengelser under min aktive karriere. I tillegg har jeg ikke alltid fått mensen regelmessig. Det er virkelig ikke sikkert at jeg kan få barn.

– Finnes ikke forskning som dokumenterer det

Anna Haag debuterte i verdenscupen i 2006. Deretter konkurrerte hun på toppnivå i et drøyt tiår – med stafettgullet fra Sotsji OL som et naturlig høydepunkt.

Nå er hun altså urolig for om den fysiske treningen påvirker utsiktene for å få barn. Men er frykten berettiget?

På generelt grunnlag er svaret nei, forteller professor Jorunn Sundgot-Borgen på Norges idrettshøgskole.

– Det er ikke noe forskning pr. i dag som dokumenterer at eliteutøvere har større problemer med fertilitet enn kvinner som ikke har drevet med konkurranseidrett, sier Sundgot-Borgen, før hun legger til:

– Tvert imot.

Sundgot-Borgen jobber nemlig med en studie som kommer ut om et par måneder. NIH-professoren røper at den studien tyder på at kvinnelige toppidrettsutøvere ikke har noe problem med å få barn.

Én alvorlig utfordring

Ifølge Sundgot-Borgen virker det altså ikke som en toppidrettskarriere korrelerer med infertilitet. Hun kommer imidlertid med ett forbehold:

– Det som selvfølgelig er en alvorlig utfordring, er utøvere som har lavt energiinntak i forhold til det de forbruker. Det er tilfellet for mange som driver med utholdenhetskrevende idretter som orientering, langrenn og sykling. Hvis man har for lavt energiinntak, menstruerer de ikke, og da kan de ikke bli gravide, sier Sundgot Borgen.

– Men det er reversibelt. Så hvis de reverser energi og næring, kan de igjen bli fruktbare.

Blir irritert på spørsmålene

Sundgot-Borgen har engasjert seg for toppidrettens effekt på fertilitet i flere år.

Anna Haag mener på sin side at mange vet altfor lite om hvordan ekstrem trening kan påvirke muligheten for å få barn.

Haag forteller i Expressen-intervjuet at det var først mot slutten av karrieren at hun fikk bedre innsikt i hva hun hadde utsatt kroppen for.

Den tidligere skiløperen forteller at hun og ektemannen Jönsson uansett er fast bestemte på å få barn – og utelukker ikke IVF-behandling eller adopsjon.

Langrennsparet har imidlertid ikke hastverk. At enkelte allerede har tatt for gitt at karrierestoppet var ensbetydende med familieforøkelse, provoserer Haag.

– Jeg blir så jævlig irritert på det der. Bare fordi man er kvinne på 30+ og gjør en livsforandring, hvorfor må det innebære barn? Som at en livsforandring ikke kan være at man satser på seg selv, tar utdanning eller flytter utenlands. Eller at man bruker mer tid på mannen sin, eller hva det måtte være.