Langrennsmiljøet i sorg: Vibeke Skofterud omkom i ulykke

Søndag ble det kjent at at tidligere langrennsløper Vibeke Skofterud (38) omkom i en vannscooterulykke natt til søndag.

Langrenns-Norge er i sorg etter nyheten.

Skofterud, fra Slitu i Eidsberg, var i en årrekke en av Norges mest profilerte langrennsløpere.

Høydepunktet kom kanskje under OL i Vancouver i 2010, da Skofterud vant stafettgull sammen med Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen.

Året etter fulgte hun opp med stafettgull under VM i Holmenkollen. I tillegg var hun med på stafettlaget som vant gull i 2005.

Se bilder fra Skofteruds innholdsrike langrennsliv lenger ned i saken.

– Tragisk nyhet

Skofterud ga seg som langrennsløper i 2015, men hun forlot ikke miljøet. Under vinterens OL i Sør-Korea jobbet hun som langrennsekspert for Discovery.

Fredrik Aukland, tidligere langrennsløper og nå langrennsekspert på NRK kjente Skofterud godt:

– Det er en veldig tragisk nyhet å få. Alle som jobbet med langrenn kjente Vibeke, fordi hun var en jente som hadde prestert godt og vært med i mange år. Hun var tøff, hun utfordret og brakte mye godt humør med seg. Det siste året gjorde hun en fremragende jobb som langrennsekspert. Det er tragisk at et så ungt og flott menneske går bort, sier han.

– Bunnløst tragisk

Landslagssjef Vidar Løfshus mottok nyheten med sorg.

– Det er bare bunnløst tragisk, og alle tanker går til familie og de nærmeste. Det er ufattelig når slike ting skjer, og verden raser litt sammen, sier Løfshus.

Han sier dette kommer til å prege langrennsmiljøet den kommende tiden.

– Vibeke var den blide jenta som alltid bidro positivt inn i miljøet hun var i, ikke minst med gode resultater i sporet. At vi skal miste en sånn jente, som alltid har vært åpen, ærlig og sagt sin mening, det er et tap for et miljø og helt uforståelig, sier Løfshus.

– Det er ufattelig. Det er veldig, veldig trist. Det første man tenker på er familien og de aller nærmeste. Vibeke var et fantastisk menneske. Hun var en veldig, veldig god skiløper, sier TV 2s langrennsekspert Åge Skinstad i et intervju på Nyhetskanalen.

Vibeke Skofterud Født: 20. april 1980 (38 år) Død: 29. juli 2018 Idrett: Langrennsløper Aktiv i kvinnelandslaget: 1999-2014 La opp i august 2015 Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011) og NM-gull sprint fristil (2002) 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). Skofterud ble søndag funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal.

Skilte seg ut

Som langrennsløper var Skofterud en som skilte seg ut. Hun kom inn i langrennseliten som et friskt pust på begynnelsen av 2000-tallet.

Hun hadde tatoveringer og piercinger, og hun var ikke redd for å si hva hun mente.

– Uten at det er noe galt med det: Langrenn på den tiden var Hilde Gjermundshaug Pedersen og Åsnes ski. Norgeshistorie og trauste folk. Så kom jeg, litt mer rocka, liksom, sa hun i et lengre Aftenposten-intervju i 2015.

Der snakket hun også om en karrière som i tillegg til de store oppturene var preget av tunge perioder med motgang. Skofterud slet mye med skader frem til hun til slutt bestemte seg for at nok var nok i 2015.

Mange reaksjoner i sosiale medier

I sosiale medier er det mange reaksjoner etter den triste nyheten.

Langrennsløper Petter Skinstad skriver på Twitter at Skofterud var «en fantastisk representant for langrennssporten».

– Likevel vil hun huskes best som en gledesspreder, som også var åpen om de mange utfordringene livet kan by på. Smilet blir aldri glemt, og det blir heller aldri Vibeke. Hvil i fred, skriver han.

Kulturminister Trine Skei Grande har lagt ut en melding om Skofterud på Twitter:

– Trist nyhet om en stor idrettsutøver: Vibeke Skofterud bidro til både OL- og VM-gull på stafett, og hadde en lang karriere i toppen av norsk skisport. Meningsløst når et menneske blir borte så ungt. Mine tanker går til familien, skriver hun.

Også ishockeystjernen Mats Zuccarello reagerer.

– Dette er så trist! Tanker går til familie og venner! Hvil i fred, Vibeke, skriver han.

Nils Ingar Aadne, komikeren som de siste årene har satset hardt på langløp, skriver følgende:

– Ufattelig trist å lese om Skofterud. Takk for at jeg fikk møte deg. Glad, blid, åpen og en fantastisk dame. Takk for alt du har gjort for norsk langrenn og ikke minst mot alle du har møtt på din vei. Tankene går til de nærmeste, skriver han.