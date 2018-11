Slik var Johaugs comeback-dag: Ett svar gledet like mye som seieren

langrenn

BEITOSTØLEN: Da Therese Johaug dro gardinene fra vinduet på hotellrommet, så hun tåkehavet som omkranset skistadion på Beitostølen.

958 dager etter at hun deltok i sitt siste skirenn, NM-rennet hun vant her på Beitostølen 2. april 2016, var hun endelig tilbake etter å ha sonet dopingdommen på 18 måneder.

Johaug grugledet seg. Hun hadde så mange ubesvarte spørsmål etter to og et halvt år borte fra manesjen.

«Klarer jeg å ta meg ut?».

«Klarer jeg å være på hugget?».

«Har jeg riktig stavlengde?».

«Kan jeg reglene for stakefrie soner?».

Johaug bommet på det siste spørsmålet, hun fikk gult kort etter å ha tatt dobbelttak i stakefri sone.

Men hun klarte å ta seg ut, hun fant riktig stavlengde, og hun var på hugget.

– Kunne gått en runde til

Det var likevel svaret på et viktigere spørsmål som var beholdningen etter seieren på 10-kilometeren i sesongåpningen:

– Det var morsomt å gå skirenn igjen. Det har jeg vært usikker på. Synes jeg det er artig? Gir det meg noe å gå skirenn igjen? Det svaret fikk jeg i dag: Jeg syntes det var morsomt. Jeg kunne gått en runde til. Det tenkte jeg opp siste bakken, nå har jeg bare lyst å gå inn til runding og ta en runde til. Det gir jo en god følelse, sa en svært lettet Johaug etter det mye omtalte comebacket på Beitostølen.

Hun var tilbake i skisporet igjen. Hun var tilbake i sporten hun måtte forlate i et par sesonger: Som en vinner.

Johaug var 23 sekunder raskere enn landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg på 10 kilometer klassisk. Det kunne holdt til seier i et verdenscuprenn.

Tårer og klemmer

Da seieren var et faktum, kom tårene. Da kom gratulasjonene fra trenere, smørere, familie, venner, resten av landslagets støtteapparat. Og ikke minst Marit Bjørgen, som omfavnet sin tidligere landslagsvenninne etter at Johaug hadde manøvrert seg gjennom alle intervjuene bak målområdet.

Det var de varme klemmers dag ved skistadion på Beitostølen.

– Det var en veldig vimsete Johaug som stilte til start. Men jeg klarte å komme meg inn i bobla, erkjente 30-åringen.

Hun fortalte om stresset, nervøsiteten, usikkerheten og spenningen rundt comebacket.

At hun måtte bruke ekstra lang tid i morgentimene. Fordi alt var så uvant.

Risikerer disk i verdenscupen

At hun måtte dobbeltsjekke at stavlengden var rett da hun kom på stadion. Johaug ville være 100 prosent sikker på at alt gikk riktig for seg når hun endelig var tilbake.

Skiløperen visste selvfølgelig det var innført stakefrie soner etter at hun gikk sin siste konkurranse.

Johaug ble litt ivrig på første runde og tok et dobbelttak fraspark i stakefri sone og fikk gult kort. Hadde det skjedd én gang til ville hun blitt disket. Hun drar med seg det gule kortet videre i verdenscupen, og risikerer disk dersom det samme skjer i Kuusamo kommende helg.

Men det gikk bra på Beitostølen. Johaug vant. Nå er det nasjonale comebacket over. Neste helg gjenstår det internasjonale comebacket i Finland.

– Føles det som om du startet karrieren din på nytt i dag?

– Ja, egentlig. Eller, det er kanskje å ta i. Men det har jo vært to spesielle år. Det å få lov til å komme hit og får startnummer på brystet ...

Var mentalt til stede

Stemmen brast et par ganger da hun snakket med de skrivende journalistene. Hun var veldig rørt.

– Det som skiller gode og dårlige skirenn, er om du er mentalt til stede og har fokus på den jobben som skal gjøres. Og det følte jeg at jeg klarte i dag. Jeg er veldig glad for å kunne starte her på Beitostølen og få unna de rennene her før jeg skal stille i verdenscupen neste helg.

– Hva tenkte du da la deg ned i målområdet?

– Det var ganske mange følelser som kom. Jeg visste ikke at jeg hadde vunnet. Ingvild hadde ikke kommet i mål og hun lå bare 15 sekunder bak meg ved runding. Jeg kjente at det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Da jeg fikk den dommen jeg fikk, og da jeg fikk de to årene, har jeg drømt om å vinne det første skirennet jeg stilte opp i.

– Hvor emosjonelt er dette for deg?

– Det er veldig sterkt å kunne komme hit og vinne skirenn igjen. Sist jeg gikk renn var her for to og et halvt år siden, og da vant jeg. Det er stort å kunne stå øverst på pallen igjen i dag.

Johaug snakket om varmen hun har opplevd fra folk rundt henne de to siste årene. Om varmen fra både kjente og ukjente.

– Jeg synes det er rørende at hele det norske folk, familie, venner og kjæreste bryr seg så mye om meg. At de gleder seg så mye på mine vegne. At de vil at jeg skal vinne igjen. Det har holdt meg gjennom de to årene her.

Johaug er tilbake. På toppen av seierspallen. Det kan bli en lang vinter for konkurrentene.