Slik reagerte den svenske sprintstjernen på det norske stortalentets stikk

LILLEHAMMER: – Jeg er absolutt ikke redd. I en lettere løype skal jeg «hente den ryggen» der, sa Kristine Stavås Skistad til NRK etter å ha blitt nummer fem på fredagens verdenscupsprint på Lillehammer.

Med «den ryggen» henviste 19-åringen til Stina Nilsson. Sveriges store sprintstjerne ble nummer to, etter lagvenninnen Jonna Sundling.

– Det er veldig kult at hun vil utfordre svenskene, svarte Nilsson under pressekonferansen etter rennet.

For Stavås Skistad var ikke bare fornøyd med å komme til finale i sitt andre verdenscuprenn noensinne (gikk i Drammen forrige sesong). Det 19 år gamle stortalentet har ambisjoner.

– Det er morsomt å være i en finale, men det er kjipt at det går som det går og svenskene bare flyr forbi, sa hun til Aftenposten.

– Går ikke for femteplass

Stavås Skistad har fått mye uvant oppmerksomhet etter en imponerende sesongstart. På torsdag svarte hun noe beskjedent da hun ble omringet av pressefolk under landslagets pressetreff. Dagen etterpå viste hun null frykt i sprintløypen.

– Først og fremst er man fornøyd med at man viser at man har noe der å gjøre. Jeg er langt unna det beste nivået jeg kan nå som skiløper – og har mange år på meg. Det er morsomt å se at jeg kan være i en finale.

Med femteplassen var hun dagens beste norske jente. Norges antatt beste sprinter, Maiken Caspersen Falla, deltar ikke i helgens minitour på Lillehammer.

– Jeg er skuffet over finalen. Når man først går der, går man ikke for en femteplass. Jeg hadde håpet at det skulle være en helt sykt bra dag med beina, men jeg må trene litt mer, sa Stavås Skistad.

VM-aktuell

Hennes gode prestasjoner har ført til diskusjon både om 19-åringen bør gå flere verdenscuprenn, og om hun bør få plass i troppen til vinterens VM i Seefeld.

Torsdag sa hun at hun selv ikke ønsker å gå flere verdenscuprenn før nyttår. Det standpunktet hadde hun også etter den imponerende prestasjonen på Lillehammer.

Men VM kan bli meget aktuelt. Konnerud-løperen håper hun blir vanskelig å komme utenom når sprinttroppen til mesterskapet i Seefeld skal tas ut. Landslagstrener Ole Morten Iversen var positiv etter fredagens sprint.

– Hun er per i dag nest best på sprint i Norge. Det er klart hun er aktuell for VM.

Svensk suksess

De svenske jentene dominerte i sprintløypen på Lillehammer. Fire av seks finaleløpere var svenske, med Sundlin og Nilsson som nevnt øverst på pallen.

– Jeg synes vi gjør det veldig bra, men mye kan fortsatt skje før VM. Maiken (Caspersen Falla, jou.anm.) var for eksempel ikke her, sa Nilsson.

Ole Morten Iversen trente selv det svenske kvinnelandslaget i flere år. Han forklarte Sverige-dominansen på følgende måte:

– De har ikke gjort noe annet enn det vi har gjort, men de har noen unge løpere som begynner å komme nå. Per i dag er det svenske sprintlandslaget det desidert sterkeste på kvinnesiden.

En løper som Stavås Skistad kan imidlertid være med på å ta igjen Sveriges forsprang.

– Vi jobber for å bli bedre. Det er betryggende at det kommer en del unge jenter som kan inspirere.