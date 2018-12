Professor slår alarm om spiseforstyrrelser i langrenn

langrenn

Spiseforstyrrelser i langrenn er ikke et nytt fenomen, men denne høsten har det tatt av, ifølge professoren.

– Vi har hatt dette problemet i mange år, men det har ikke vært så ille som denne høsten her. Jeg blir helt skremt av alle telefonene jeg får fra bekymrede og dyktige trenere som ser problemet tidlig og ønsker å gjøre noe med det, sier Sundgot-Borgen til NRK.

– Og det er fra utøvere selv, fra venninner, fra fastleger. Det er nærmest et hysteri der ute, blandet med fortvilelse, og kanskje mest fra fortvilte foreldre. Jeg får servert historier fra løpere som innrømmer at de plukker lommene fulle av stein når de skal veies for å skjule at de har gått ned i vekt, legger hun til, før hun påpeker at vektkontroll sikkert har en hensikt som forebyggende tiltak for å unngå vektreduksjon, men at dét ikke er løsningen.

Sundgot-Borgen er spesialist på spiseforstyrrelser og vektregulering hos idrettsutøvere.

– Slankehysteri er gjentagende år etter år. Det begynner i august og er på det verste i november og desember. Jeg er alvorlig bekymret for alle de unge utøverne som blir liggende igjen i grøfta fordi de slanker seg syke, sier professoren.

NRK har snakket med landslagslege i Norges Skiforbund, Øystein Andersen, om problemet.

– Alle som er involvert i idrett må ta de utfordringene på alvor. Det er kjent at de som driver med utholdenhetsidrett, sammenlignet med andre plasser, har en noe større andel av dem som har utfordringer med tanke på ernæring, sier Andersen til kanalen.

