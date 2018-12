Northug kaller inn til pressekonferanse om sin fremtid: – Tror karrieren hans er over

langrenn

Skiforbundet skriver i en pressemelding at den vil handle om Northugs fremtid.

Northug har ikke gått noen renn i verdenscupen denne sesongen, og slet også i år med mye sykdom i sesongoppkjøringen.

– Jeg tror at Petter Northug gir beskjed om at karrieren hans er over. Jeg håper at han ikke gjør det, men da blir jeg overrasket, sier Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli.

Tirsdag kveld erfarer både NRK og TV 2 at Northug nå legger opp som skiløper.

På pressekonferansen vil sprintlandslagets trener Arild Monsen være. Det samme vil langrennssjef Espen Bjervig.

Løfaldli mener det ikke så lyst ut etter å ha sett Northug på Beitostølen og Gålå i sesongstarten. Sesongens store mål var VM i Seefeld i februar.

Petter Northug Født: 6. januar 1986 Klubb: Strindheim OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski

– Han er langt unna en plass på sprintlaget, og det har han sannsynligvis innsett selv, sier Løfaldli om Northug.

– Er det noen sjanse for at han sier at han vil satse inn mot neste sesong?

– Det er lov å håpe. Det kan være at han tar det helt med ro nå og satser mot neste år. Men jeg har forstått ham sånn at han nå gir dette et forsøk denne sesongen, og at om det ikke går så er det over, sier Løfaldli.

Mandag sa trener Arild Monsen at Northug skulle gå to eller tre renn i Skandinavisk cup i Østersund til helgen.

Fredag er det sprint, lørdag 15 km klassisk og søndag 15 km fristil.

– Jeg føler at Petter er realistisk. Han er spent på å måle seg i konkurranse igjen. Han må ha noen fakta. Han må ha noe å slå i bordet med, sa Monsen om forventningene han har til Northug i helgen.

– Norges største kjendis uavhengig av bransje

Løfaldli sier at Northugs karriere har hanglet i lang tid allerede.

– Allerede i fjor på Lillehammer, for over et år siden, så begynte vi å tvile. Det var siste gang han var med i verdenscupen. Han har gjort noen forsøk, så er det jo mulig å stille spørsmål ved om hvor dedikert han har vært. I perioder så tror jeg han har prøvd, men sykdom og andre problemer har stoppet ham.

– Er det Norges største idrettsstjerne som nå eventuelt gir seg?

– Ja, det er Norges største idrettsprofil på denne siden av årtusenskiftet som legger opp. Det siste tiåret har han også vært Norges største kjendis, helt uavhengig av bransje. Det er et skille for norsk idrett hvis han nå legger opp.

Saken oppdateres.