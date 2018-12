Northugs første sponsor la merke til en helt spesiell evne: – Han var bortimot bevisstløs

langrenn

– De første gangene snakket han ikke. Da vi satt i stuen, måtte han snakke via tolk. Om jeg stilte Petter et spørsmål, var det foreldrene som måtte svare. Der har han forandret seg mye.

Beskrivelsen serveres av Terje Haugan (72), mannen som var Northugs første sponsor.

Onsdag kom nyheten om at Northug legger opp. Skikongen måtte gi opp forsøket på å slå tilbake én siste gang.

– Jeg får en sorgfølelse. Jeg snakker daglig med John (faren til Northug, journ.anm.) og har skjønt det noen dager. Det virker som han føler litt lettelse. De siste sesongene har vært slitsomme, sier Haugan.

La merke til spesiell evne

Eiendomsutvikleren sitter på kontoret på Hamar. Der ser han bort på den første verdenscupkulen Northug vant. Og han ser trofeet Northug fikk etter sitt første stafettgull i 2007.

Haugan la tidlig merke til en helt spesiell egenskap Northug hadde. Evnen til å grave dypere etter krefter enn alle konkurrentene.

Det skjønte han da han så et motbakkeløp i Mosvik da Northug var rundt 16 år.

– Han bet seg fast i noen eldre friidrettsutøvere. Så tok han dem i spurten. I mål var han bortimot bevisstløs og hev seg i grøften. Da tenkte jeg at dette måtte være et spesielt talent.

– Har aldri sett lignende

Den ekstreme viljen var noe som kom frem også i Northug-boken som ble lansert tidligere i høst.

I boken sier Northug at han som ung gutt fikk tvangstanker. De handlet om å slå Øystein Bogfjellmo, en lokal gutt som var bedre enn ham. Northug forteller at han trente nærmest til han besvimte.

– Det var en ekstremt dedikert person, som jeg aldri har sett i ettertid hverken i jobb eller idrett. Det er ikke noen som har vært i nærheten, sa Bogfjellmo i et intervju med Aftenposten i oktober.

Under pressekonferansen i Trondheim onsdag, der Northugs karrierepunktum ble kunngjort, fortalte skistjernen om den ekstreme veien mot toppen.

– Det har vært livet mitt, og det har vært ekstremt til tider. Jeg har kanskje ikke forklart hvor mye jeg har ofret og gått inn for det å virkelig ville bli best, sa han.

Startet med 500-lapp

Som Terje Haugan fortalte i et intervju med Aftenposten før VM i Oslo i 2011, startet sponsorsamarbeidet med Petter Northug med en 500-lapp. Det skjedde da Northug var rundt 15 år.

På den tiden sponset Haugan kombinertløperen Bård Jørgen Elden. Haugan kjente familien Northug, og Petter stilte opp i en motbakkeduell med Elden.

500-lappen ble til et samarbeid som varte i flere år. Men etter hvert sponset han heller broren Tomas. Og nå bidrar han litt for minstebror Even.

Onsdag sa Petter Northug at han har planer om å bli med Even på et høydeopphold i Sveits for å hjelpe ham med satsingen.

– Det jeg har bidratt med, er lite med tanke på hvor mye Petter har tjent tilsammen. Men i den fasen da jeg kom inn, var det nok veldig nyttig. Noen hundre tusen da kom godt med, sier Haugan.

Spesielt ett øyeblikk står igjen: femmilsgullet i VM i Falun.

– Den spurten har jeg sett i reprise mange ganger.