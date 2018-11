Northug gir seg selv én siste sjanse: – Karrieren kan være over allerede før jul

langrenn

BEITOSTØLEN/OSLO: Til slutt ble Petter Northug spurt om hvor stor sjanse det var for at vi kom til å se ham som langrennsløper på Beitostølen om 12 måneder.

– Oddsen er 100 til 1. Altså en prosent sjanse.

Han innser det nå. Det kan være slutten.

– Hvis jeg ikke tåler trening nå, så kan det være over allerede før jul. Da er det ikke noe vits å fortsette lenger.

Det var det siste tiårets store langrennsløper i Norge som stillferdig fortalte at det snart er over. Rykket, de verbale meldingene, de frekke oppdateringene i sosiale medier, garantisten for norsk mesterskapsgull tror han er helt i slutten av sin karriere. Kanskje er han ferdig allerede.

Northug har ikke hatt en skikkelig kontinuerlig treningsperiode siden slutten av juni. Kroppen virker ikke lenger. Nå innser Petter Northug at det hele kan være over.

Han tror ikke at han kommer til å gå verdenscuprenn før jul, han tror ikke at han er aktuell for det norske VM-laget. Det var en veldig pessimistisk langrennsstjerne som møtte mediene på Beitostølen onsdag. Temaet var naturligvis tilstanden før sesongen starter til helgen. Northug var ærlig om at han ikke er i kjempeslag.

Defensiv og resignert

Adresseavisen sportskommentator Birger Løfaldli har fulgt hele Northugs karriere som langrennsløper. Han tror på langrennshelten når han sier at slutten er nær.

– Petter Northug virker defensiv og resignert, men samtidig fremstår han moden og voksen. Det er enkelt å forstå argumentasjonen han legger frem, og det er enkelt å skjønne at situasjonen er frustrerende. Jeg tolker det han sier som om at han enten allerede har gitt opp eller er i ferd med å gi opp karrieren. Jeg er ikke overrasket om han i løpet av kort tid melder at karrieren er over.

Northug har jo fremstått som en som liker å fortelle halve sannheter til mediene. Men nå bedyrer han at han snakker alvor.

– Jeg er seriøs. Formen er historisk dårlig, sa han og fortalte om en test som han hadde tatt sist fredag.

– Den var elendig.

Tviler på mesterskap

Han er ærlig på at formen ikke er som den skal. At han har gått glipp av mye gjennom sykdom i løpet av høsten, blant annet i Italia nylig, da han ble slått ut av en skikkelig magesjau. Northug sier han har gått glipp av rundt 200 treningstimer siden juli.

32-åringen sier han trolig ikke går verdenscup før i 2019. Han vet ikke engang om det skjer denne sesongen. I februar er det ski-VM i Seefeld.

Etter flere tunge sesonger, er han ærlig på at dette kan være hans siste sjanse til å slå tilbake.

– Hvis jeg merker om en måneds tid nå, at jeg ikke tåler trening og konkurranse, så gidder jeg ikke mer. Dette er et siste håp, men det skal nok veldig mye til at jeg går noe mesterskap i år, sier han.

Må prøve først

Selv om han har innsett at det fort kan være over, så har han ikke tenkt å gi opp helt ennå.

– Hvis kroppen ikke svarer nå, så tror jeg det er et tegn på at nok er nok. Jeg må prøve nå og se om det er mulig, sier Northug.

Han var hele tiden tydelig på at han er langt unna der han bør være.

– Jeg har fått trent mindre av alt. Jeg har mistet mye mengde. Jeg hadde en hardøkt på mandag som var første siden slutten av september. Man kjenner at det er lang vei. Det er ikke mye svar. Man må kjøre seg gjennom det. Det er en lang vei, sier han.

– Det er synd å miste så mye trening, og jeg skulle gjerne vært det foruten. Jeg fikk gjort det jeg skulle i mai og juni, og så har det vært fryktelig tynt siden det. Lite kontinuitet og en dårlig jobb.

Nylig hadde han en fysisk test i Oslo. Og dommen var Northug selv er klar:

– Formen er historisk dårlig. Men en sånn test slår ut ekstra dårlig, selvfølgelig, når man ikke har hatt hardøkter på lang tid.

Kollega på sprintlandslaget, Johannes Høsflot Klæbo, mener det er for tidlig å avskrive Northug.

– Det er umulig å spå, man vet aldri med Petter. Jeg tror vi alle er like spente på hvor han står. Jeg håper vi kan få noen dueller og og helst gå sammen på et lag i VM.