Northug forklarer hvorfor han har tatt en pause

Først meldte han forfall til Blinkfestivalen. Så meldte han forfall til landslagssamling.

Signalene har tydet på at Petter Northug (32) ikke føler seg i toppslag. Men hovedpersonen selv har ligget under radaren. Frem til nå.

Under et arrangement i Steinkjer fredag forteller Northug at han ikke er bekymret.

– Jeg stresser ikke med at jeg har litt tyngre dager nå. I vår treningshverdag vil du møte dager som er litt tyngre. Da handler det om å lytte til kroppen og ikke gjøre dumme ting som kan gjøre det til en lengre periode. Jeg er tilbake i full trening innen veldig kort tid, sier Northug ifølge Trønder-Avisa.

Var «energiløs»

Mosbyggen har ikke trent for fullt siden et treningsopphold på Tenerife i slutten av juli. «Petter er energiløs. Jeg måtte sette ned foten av hensyn til helsetilstanden», forklarte trener for sprintlandslaget Arild Monsen da Northug meldte forfall til Blinkfestivalen.

Forrige sommer bommet på Northug på treningen. Etter det fant han aldri tilbake til toppformen i OL-sesongen.

Northugs rolige periode de siste dagene kan være et trekk for å unngå en ny treningssmell. Det mener hvert fall TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad og NRK-kommentator Jann Post.

– Dette kan helt enkelt skyldes at han får tettere og bedre oppfølging på landslaget, og at de setter foten på bremsen i god tid før de må trekke i nødbremsen, sa Skinstad i forrige uke.

– Det dreier seg om å være på den sikre siden i en periode der treningsbelastningen har vært på grensen. Det er viktig å ta hensyn til det som har skjedd de to siste årene, slik at han ikke tråkker over streken, sa Post til Aftenposten 31. juli.

– Formen er stigende

Northug er tilbake på landslaget igjen etter å ha satset privat siden 2013. I den kommende sesongen er VM i Seefeld det store målet.

– Jeg er veldig trygg på det jeg har gjort og ser veldig frem til det som skal skje videre. Formen er stigende og jeg holder meg i gang, sier Northug.

Verdenscupsesongen starter 25. november i finske Kuusamo.