Norsk sprintfiasko i Tour de Ski: – Mange har prioritert distanse fordi det gir større status

TOBLACH: Åpningsrennet i Tour de Ski ble ingen suksess for jentene. Svenske Stina Nilsson vant i suveren stil. Til og med hun som har vært garantist for norsk deltagelse i sprintfinaler fikk det ikke til. Maiken Caspersen Falla har slitt med helsen den siste tiden.

Til sprinten i Toblach var hun tilbake i relativt god form. Men ikke god nok til at det ble finaleplass. Det har skjedd flere ganger denne sesongen at Norge ikke har hatt løpere i en sprintfinale på kvinnesiden.

En mulig forklaring

Norge sliter, og Falla har en forklaring på hvorfor det er blitt slik.

– Det har ikke vært større status å gå bra på sprint enn på distanse. Derfor har mange prioritert å gå distanserenn foran sprint. Man blir jo god på det man trener på. Hvis man går mange distanserenn blir man dårligere på sprint enn de som går oftere, er hennes klare konklusjon.

Selv er hun skuffet over at det ble bråstopp i semifinalen i rennet i Toblach. Men hun mener at hun i det minste har noe på gang.

– Jeg er nå tilbake etter sykdom. Derfor tror jeg at det kan komme til å hjelpe på formen å få noen skikkelige gjennomkjøringer her i Tour de Ski. Jeg håper at jeg skal være i finalen allerede i Val Müstair 1. nyttårsdag, sa hun etter rennet.

Irritert

Ingvild Flugstad Østberg var mest irritert og litt sint etter at hun røk ut allerede i kvartfinalen.

– Det er ikke ofte jeg blir forbannet. Men det var frustrasjon etter at jeg feilet både i starten og på oppløpet. Det var irriterende.

Østberg er den som nevnes sammen med Krista Pärmäkoski og Jessica Diggins som de store favorittene til å vinne Tour de Ski. Jessica Diggins kom på pallen og har nå 41 sekunders forsprang på Østberg i sammendraget. Stina Nilsson leder, men hun kommer ikke til å fullføre. Hun står av etter det første rennet i Oberstdorf i neste uke.