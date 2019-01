Norsk opptur da Nilsson utklasset konkurrentene

langrenn

Som ventet knuste Stina Nilsson alt og alle i tirsdagens sprintfinale i Tour de Ski.

Ingen av de tre norske finalistene kunne gjøre noe med svensken, som likevel ikke ødela en norsk solskinnsdag i Sveits. De norske jentene ble nummer fire, fem og seks.

– Å gå fra null i finalen til tre i finalen, det må være positivt. Selv om vi ikke hadde noen på pallen, oppsummerte Caspersen Falla til TV 2.

– Litt irriterende

For med karrierebeste av Lotta Weng (6. plass), finale for Maiken Caspersen Falla (5. plass) og styrkede sammenlagtsjanser for Ingvild Flugstad Østberg (4. plass), ble det en god norsk dag selv om ingen kom på ballen.

– Jeg hadde følelsen og beina for å komme på ballen. Det gjorde jeg ikke, men det var min første finale på en stund, sier Flugstad Østberg til TV 2.

Jessica Diggins ble nummer tre og tok over ledelsen i sammendraget - 1,1 sekund foran nettopp Flugstad Østberg.

Avanserte

– Jeg hadde egentlig dagen, så det er litt irriterende at det ikke ble pallen, legger hun til.

Etter tre av sju Tour-etapper lå Flugstad Østberg i toppen i sammendraget - nummer tre og 28,3 sekunder bak Natalja Neprjajeva, som røk ut av kvartfinalen i tirsdagens sprintetappe. Det betyr helt enkelt at Gjøvik-jenta avanserer i sammendraget i touren.

Diggins lå nummer to før den fjerde av i alt sju Tour-dager og den amerikanske sprintspesialisten leder nå sammendraget.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen røk ut i semifinalen, etter en jevn spurt mot Flugstad Østberg, som gikk videre som «lucky loser».

Weng falt - frykter for touren

Mari Eide, Kari Øyre Slind og Heidi Weng ble slått ut i kvartfinalen. Sistnevnte hang godt med, til hun hektet inn i Laurien van der Graaff og gikk i bakken. 27-åringen kom i mål 18 sekunder bak heatvinneren Yulia Belorukova.

Les mer om fallet: Gråtende Weng frykter at Tour de Ski er over etter dette fallet

– Det er vanskelig å skylde på noen for det fallet der, sa TV 2-ekspert Åge Skinstad om kollisjonen.

– Det gjør vondt og hånden er hoven, men legen sier at det kan gå ned. Om det ikke gjør det får vi ta røntgen og se. Jeg håper den ikke er brukket, men jeg skal stille til start selv om den er det, sier hun.

Røk ut i prologen

Anna Svendsen og Silje Øyre Slind greide ikke å ta seg videre fra prologen.

Nå reiser Tour-sirkuset videre til Oberstdorf i Tyskland, hvor de skal gå 10 og 15 kilometer med fellesstart i klassisk onsdag.

Dagen etterpå er det 10/15 kilometer jaktstart, før de reiser til avslutningen i Val di Fiemme. Der er det først 10/15 kilometer fellesstart i klassisk, før touren avsluttes opp Monsterbakken på søndag.