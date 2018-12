Norge knuste konkurrentene da svenskene kollapset

langrenn

Det var ingen tvil om hvem som kom til å vinne sesongens første stafett for kvinner. Norges nye ankerkvinne Ingvild Flugstad Østberg gikk alene ut på den siste etappen, og smadret konkurrentene på Beitostølen.

I mål var hun sekunder foran 37 sekunder foran Russland 2 og Finland som jaktet bak Norge. Det russiske førstelaget falt i den siste nedoverbakken, og måtte ta til takke med fjerdeplassen.

– Østberg går Norge inn til seier igjen, og seiersrekken bare fortsetter. De norske jentene er suverene på Beitostølen. Østberg besto testen som ankerkvinne denne gangen, sa NRK Jann Post etter målgang.

Grudde seg før ankeretappen

Østberg sier at hun grudde seg før løpet.

– Det var artig når det ble som det ble, men fy søren som jeg grudde meg både før og underveis i løpet. Så dette var en ny opplevelse. Nå puster jeg lettet ut. Det var en takknemlig oppgave å være fjerdemann i dag. Det var stort å gå i mål å være Marit for en dag, sa Østberg til NRK, som fortsatt ikke ønsker å være kategorisk på at hun er Norges nye ankerkvinne etter at Marit Bjørgen la opp.

NRKs ekspert Fredrik Aukland sier at Østberg er en solid sistekvinne på det norske stafettlaget.

– Det er ingen enkel jobb å ha ti sekunders forsprang, men hun løser det på en super måte. Hun gjorde en veldig god jobb. Men hennes sterkeste konkurrent Sverige leverte langt i fra sitt beste, så jeg tror ikke det blir like enkelt i VM i Seefeld, sa Aukland på NRK.

For Sverige, som før løpet var regnet som Norges største utfordrer, ble parkert allerede på den første etappen, og havnet langt bak Norge. Sverige havnet til slutt på sjetteplass, 50 sekunder bak Østberg og det norske førstelaget. Aukland tror likevel at svenskene blir farlig til VM, når Stina Nilsson er tilbake på laget.

Det norske andrelaget havnet på sjuendeplass, 53,6 sekunder bak førstelaget.

Svensk kollaps

Heidi Weng har hatt en svært laber start på årets sesong, og var svært nervøs før starten på stafetten.

Evelina Settlin og det svenske laget representerte den største faren for de norske kvinnene, men Weng klarte å skaffe en solid luke før veksling. Svenskene var i trøbbel allerede på første etappe, og lå et halvt minutt bak Norge. Norge vekslet syv sekunder bak USA og Russland.

– Jeg synes det gikk så sakte på den første runden at jeg trodde det skulle gå bra i dag, men med en gang det kom en fartsøkning måtte jeg slippe. Jeg hadde ikke gitt fra meg den luken om jeg var i god form, sa Weng til NRK etter etappen.

Johaug skapte forsprang

Johaug måtte jobbe hardt for å ta igjen forspranget til Russland og USA. Etter halvannen kilometer klarte hun det, men likevel slet hun med å skape de store lukene bakover før mot slutten på etappen. I den siste bakken parkerte hun den russiske løperen, og vekslet ni sekunder foran. Charlotte Kalla hadde tapt 18 sekunder til Johaug, og Sverige var ute av seierskampen.

Ragnhild Haga på Norges tredjeetappe fikk gå alene ut i tet, og begynte å øke forspranget ut fra start. Ingvild Flugstad Østberg gikk ut på ankeretappen 11,6 sekunder foran to russiske lag og Finland.

Ingvild Flugstad Østberg gikk tøft ut, og hadde nesten doblet forspranget allerede etter en kilometer. De tre jagende lagene bak måtte konsentrere seg om kampen om annenplassen, og Østberg fikk en enkel oppgave med å gå Norge til seier.

NB: Det norske andrelaget risikerte å bli disket på grunn av en dårlig veksling etter andre etappe, men Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Silje Øyre Slind slapp unna med et gult kort hver.