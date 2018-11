Nå gjør Northug som Dæhlie, Johaug og Traa

langrenn

I flere år har Petter Northug gått med Oakley-briller, men da han stilte til sesongstart på Beitøstølen var det noen ukjente briller trønderen hadde tatt på seg.

For skistjernen har satt sammen et eget team for å bygge produktmerkevaren Northug. Planen er at han i 2019 skal komme på markedet med sine egne sportsbriller og hansker under merkenavnet Northug.

– Jeg gleder meg veldig til å lansere flere nye produkter under «Northug». Målet mitt er selvfølgelig å lage noe som er bedre enn alle andre som er på markedet. Merkevaren Northug skal levere produkter av uslåelig kvalitet og med råtøff design, og både jeg og teamet har høye ambisjoner, sier Petter Northug.

På egne ben

Dermed går Northug i fotsporene til flere andre idrettsstjerner som Bjørn Dæhlie, Therese Johaug, Kari Traa og Vegard Ulvang. Men han vil i motsetning til mange andre ikke bli en del av sportsklesselskapet Active Brands.

– Nei, vi kommer til å stå på egne ben. Men vi har signert en avtale med Skiforbundet, slik at produktene kan eksponeres, sier Northugs manager Are Sørum Langås.

Han sier at Northug har vært aktivt med i planleggingen og produksjonen av kolleksjonen.

– Han har vært med hele veien. Han har jo opparbeidet seg en vanvittig erfaring på disse produktene. Selvsagt har han hatt et dyktig team rundt seg, men det er få som har en så produktspesifikk erfaring som han har, sier Langås.

Han vil ikke spekulere i hvor mye langrennsløperen vil tjene på merkevaren.

Tror på sterk merkevare

Kanskje er det nedgangen i inntektene til Petter Northugs private selskap som gjør at de satser på merkevaren. I fjor falt inntektene i Petter Northug Holding AS over 2 millioner kroner, til 14,4 millioner.

Merkevareekspert og rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, tror Northug har alle forutsetninger for å skape en sterk merkevare.

– Jeg tror at Northugs sjanse for å lykkes er like gode, eller kanskje bedre, om man ser på hans tidligere prestasjoner. Det er ikke lenge siden Falun. Og han er en fargerik person som får mye medieoppmerksomhet, ikke bare om han går fort, men også midt på sommeren. Jeg tror han har alle forutsetninger for å skape en sterk merkevare, sier Blindheim.

Han mener at tiden er overmoden for at skistjernen bruker sitt eget navn for å bygge et nytt varemerke. Men han forstår at det ikke er blitt gjort på et tidligere tidspunkt.

– Etter Falun var han nok giret på å komme tilbake og gjøre det best mulig. Men nå er han 32 år, og han må begynne å tenke på hva han skal leve av i fremtiden. Northug er i seg selv en merkevare, kanskje det sterkeste vi har i landet innen langrennssporten. Det er noe med å smi mens jernet er varmt, og det er fortsatt varmt for han, mener Blindheim.

Sponsoravtale gikk ut

Sponsoravtalen med brilleprodusenten Oakley gikk ut etter fjorårets sesong, og i stedet for å fornye avtalen, valgte Northug å gå en annen retning. Det tror Blindheim kommer til å lønne seg økonomisk på sikt.

– Sponsoravtaler er ofte hemmelig, så jeg vet ikke hva han har tjent på avtalen tidligere. Men en egen merkevare er best på sikt, for sponsorer hopper av om de begynner å gå dårlig på ski. Sånn sett er tiden overmoden for at Petter Northug skal lage sin egen merkevare, sier Blindheim.

De nye brillene skal komme på markedet i 2019, og er designet av Eker Design. Senere i 2019 skal han også komme med en serie sportshansker.

Northug har tidligere hatt en sportsklærkolleksjon i samarbeid med sin tidligere sponsor Coop. Da mosvikingen signerte en ny avtale med landslaget før årets sesong, måtte han gi opp avtalen sin med Coop på grunn av sponsoravtalene med landslaget.

Avtalen med Coop hadde ifølge Dagens Næringsliv en ramme på elleve millioner kroner i året med full sportslig og kommersiell uttelling.

Kan tjene millioner

Northug samarbeider med Jon Inge Gullikstad, som har bidratt til å bygge opp merkevarene til både Vegard Ulvang, Therese Johaug og elektronikkmerket Kygo.

Therese Johaug har de siste årene utvidet sin kolleksjon fra hansker og votter til treningsklær, ullundertøy og fritidsklær. Merkevaren har økt i omsetning de siste årene, til tross for dopingutestengelsen. Allerede i 2015 omsatte hun votter for 20 millioner kroner i året, og de ventet at med flere produkter ville merkevaren selge for opp mot 100 millioner kroner pr. år.