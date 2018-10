Monsen tror pizza ga Northug omgangssyke

langrenn

Petter Northug har returnert til det norske utøverhotellet i Val Senales. Trolig var et restaurantbesøk årsaken til sykdomsutbruddet i langrennsleiren.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen bekrefter overfor NTB at både Northug og Emil Iversen langt på vei er kvitt omgangssyken som har satt dem ut de siste dagene.

Northug fikk omgangssyke natt til søndag og ble umiddelbart isolert og flyttet til et annet hotell enn resten av sprintlandslaget i Italia. Deretter ble Iversen syk, og natt til tirsdag ble også tre av løperne på kvinnelandslaget rammet.

Northug trente hverken søndag, mandag eller tirsdag, men onsdag får NTB bekreftet at langrennsstjernen skal gjennomføre sin første treningsøkt etter den ubeleilige sykdommen.

Spiste pizza

– Petter og Emil har hatt sine to dager og er på full fart tilbake. De må nå bruke tid på å få i seg næring og skal trene i morgen. Det blir nok ingen full dag med to økter, men de trener her nede. Nå er helsen bra, og de spiser på vanlig måte. Da er det bare å kjøre på igjen, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Han antyder at et besøk på en pizzarestaurant kan være årsaken til sykdomsproblemene som har rammet store deler av den norske langrennsleiren i Val Senales.

– Vi vet det ikke sikkert. Legen vår kommer i dag, men alt tyder på at vi har vært borte i noe mat. Det er nok ganske sikkert mat, for det er den typen symptomer folk har, sier Monsen.

– Vi var ute lørdagskvelden og spiste pizza, og det var da det smalt. Vi hadde med kombinertlandslaget og var ute rundt 30 stykker for å få et avbrekk. Det pleier vi å gjøre, men så smalt det, tilføyer han.

Ingen endringer

Han er samtidig overrasket over at det gikk tre dager fra det omtalte restaurantbesøket til Therese Johaug, Mari Eide og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble syke.

– Det er veldig rart, i og med at det var rolig hos oss i går. Da var vi helt sikre på at det ble med «bare» de fire første personene, sier Monsen.

Også to personer i det norske støtteapparatet skal ha fått omgangssyken samtidig med Northug og Iversen.

– Det er ikke lett å gardere seg mot slikt som dette, Monsen?

– Nei, vi kan ikke gjøre noe annet enn å være flinke med håndhygiene og vask, sier sprintlandslagstreneren.

Sykdomsproblemene endrer uansett ikke på det norske lagets planer for høydeoppholdet i Italia.

– Det blir ingen forandringer på det. Vi skal være her til 1. november, fastslår Monsen.

