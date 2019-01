Mari Eide rørt etter pallplass: – Jeg er veldig glad for at vi klarer dette etter en så tøff høst

langrenn

Maiken Caspersen Falla fikk et godt utgangspunkt før den siste etappen, bare tre sekunder bak ledende Sverige. Hun tok igjen forspranget, og mot slutten av løpet var det Norge som ledet.

Falla rykket og så ut til å ha god mulighet på seier. Mot slutten ble likevel svenskene for sterke. Maja Dahlqvist gikk det svenske førstelaget inn til seier. Jonna Sundling sørget for dobbelt svensk, mens Falla tok de norske til tredjeplass etter målfoto mot USA.

Det norske førstelaget besto av Falla og Mari Eide. Sistnevnte viste i et intervju med NRK at en plass på pallen betydde mye for henne.

– Jeg er så glad og rørt over at vi klarte det her. Vi har hatt en veldig tøff høst som lag, og at vi klarer å kapre en plass på pallen etter en tøff høst som dette, er jeg veldig, veldig glad for, sa hun.

Mari Eides storesøster, tidligere langrennsløper Ida Eide, omkom under et mosjonsløp i fjor høst.

Selvsikre svensker

Sveriges langrennskvinner har vært fullstendig suverene i sprint denne sesongen. Dobbeltseieren i Dresden føyet seg inn i rekken av glimrende prestasjoner. At selvtilliten er høy er det heller ingen tvil om.

– Det er synd vi ikke kan ha tre lag, sa vinner Stina Nilsson til SVT.

Hun gikk noe overraskende ikke sisteetappen, men ga lagvenninne Maja Dahlqvist et ypperlig utgangspunkt.

– Jeg fikk det akkurat som jeg ville ha det, og da var det bare å kjøre på, sa Dahlqvist til SVT.

Nilsson klinte til

Det var lenge et samlet felt i finalen. På den nest siste etappen klinte Nilsson til og passerte med en god luke ned til konkurrentene.

Riktignok hentet konkurrentene inn forspranget, men det var tydeligvis et taktisk grep fra Dahlqvist, som var full av krefter på oppløpet og sørget for jubel.

Falla og Eide hadde tidligere på dagen få problemer med å ta seg videre fra semifinalen. De var raskest i sitt heat. Norge 2.-lag, med Ane Appelkvist Stenseth og Kathrine Harsem, gikk videre på tid etter å ha blitt nummer fire. I finalen måtte de ta til takke med en 6.-plass.