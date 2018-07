Langrennsfamilien preget etter Skofteruds bortgang: – En påminnelse om hvor skjørt livet kan være

langrenn

Langrennsløperen Øystein Pettersen er ikke i tvil om at det blir godt for alle som kjente Vibeke Skofterud å få komme sammen i Blinkfestivalen denne uken.

Fra tirsdag vil veldig mange eliteløpere, både norske og utenlandske, være på plass i Sandnes. Onsdag er det 6-milsløp, allerede torsdag det beryktede Lysebotn Opp. Deretter fortsetter det med ulike løp på rulleski til og med lørdag.

Bortgangen til populære Skofterud, som også tidligere var med her, har satt sitt preg på langrennsfamilien.

Dette er saken: Vibeke Skofterud (38) døde i en vannscooterulykke rundt midnatt mellom 28. og 29. juli. Hun ble funnet av mannskapet på en redningsskøyte. Den tidligere løperen fra Slitu i Eidsberg hadde vært på festival i Arendal, og skulle hjem til hytta der hun ferierte med kjæresten Marit Stenshorne. Idretts-Norge er i sorg over å ha mistet en mangeårig landslagsløper i langrenn, som la opp i 2015. Under OL i Pyeongchang i februar gjorde hun en fremragende jobb som langrennsekspert for Discovery.

Arrangøren sier at det som skjedde vil prege arrangementet. Det vil bli ett minutts stillhet i forbindelse med kvinneløpet fredag.

Pettersen mener at utøverne har behov for å kunne snakke om henne og minnes en populær utøver, som la opp for få år siden etter ti år på landslaget.

– Mange hadde et forhold til Vibeke på ulike måter. Jeg tror det blir fint at vi møtes og snakker om den flotte damen hun var, sier Pettersen.

Livet kan endres så fort

Selv har løperen, som bor på Lillehammer, vært med alle årene siden starten av Blinkfestivalen i 2006.

Nyheten han fikk søndag om hva som hadde skjedd med Skofterud, satte i gang mange tanker.

– Da jeg syklet fire timer mandag morgen, tenkte jeg gjennom at Vibeke Skofteruds dødsfall er nok en påminnelse om hvor skjørt livet kan være. I løpet av veldig kort tid kan livet endres, for ikke å si endes. Derfor kvernet tankene rundt dette om at jobb og idrett er vel og bra, men at det aller viktigste er å leve her og nå og ta vare på det og de som er viktigst.

Pettersen, som har vunnet flere utgaver av Blinkfestivalen, går for langløpslaget BN Bank og skal delta på alle konkurransene.

Han tror stemningen i årets løp vil bli veldig spesiell, med en så trist hendelse så tett innpå.

– Akkurat nå er det mest trist, men vi må samles og minnes Vibeke for det hun sto for. Det Vibeke hadde, som ikke alle har, er at hun stort sett forlot folk i bedre humør enn det de var i før hun kom inn i rommet. Det er en fantastisk egenskap som jeg verdsetter veldig høyt. Hun var karismatisk.

Tar tid for å synke inn

Det samme mener NRK-kommentator Torgeir Bjørn, som skal bidra i statskanalens omfattende sendinger fra dette arrangementet, der ikke bare langrenn, men også skiskyttere deltar. Tilsammen skal det vises 8 timer og 10 minutter fra Blinkfestivalen på NRK TV de neste dagene.

– Det var et sjokk og helt uvirkelig å få meldingen om Vibeke. Det er så trist som det kan få blitt. Jeg tror det vil ta litt tid før det synker inn, sier Bjørn.

Han forteller at skimiljøet ikke er så stort, og at de fleste har hatt et forhold til henne.

– Da blir det naturlig med en del refleksjoner og tanker rundt det.

Bjørn tror at de fleste som er involvert i langrenn har et behov for å snakke sammen med andre i samme situasjon.

Selv fremhever han hennes sprudlende væremåte, og det at hun har vært en inspirasjon på mange måter.

– Jeg husker at jeg traff henne på en samling for rekrutteringslandslaget i forkant av NM på ski i 2001. Det var i Seiser Alm, og jeg jobbet med teknikk og var der på vegne av Olympiatoppen.

– Hun var så god teknisk og sto bedre og stødigere på ski enn de fleste. Hun var tøff i utforkjøringene, og på sitt beste var hun bortimot perfekt i diagonalgang.

Langrennsmiljøet hardt rammet

Sportssjef Vidar Løfshus i Norges Skiforbund har vært til stede i Blinkfestivalen mange ganger, men står over denne utgaven. Han tror det for mange i langrennsleiren vil bli godt, men også vanskelig å komme sammen etter det som har skjedd.

– Det er fint å samles og prate sammen, men samtidig veldig rart. Det blir et tveegget sverd. Vibeke satt dype spor etter seg. Mange av dem som fortsatt går aktivt, har et forhold til henne.

Løfshus forteller at hun var på landslaget da han kom inn i 2006, til hun ga seg i 2012. Som eliteløper vant hun i mars 2012 Vasaloppet som første norske kvinne og fjerde nordmann i historien. Senere valgte hun å fortsette med langløp, til hun la opp i 2015.

– Jeg snakket med henne siste gang da vi hadde en avslutningsfest for Marit Bjørgen i juni. Det er bunnløst tragisk at vi ikke skal få oppleve henne mer, sier Løfshus, som legger til at langrennsfamilien har vært hardt prøvet den siste tiden.

Ronny Fredrik Ansnes (29) ble funnet druknet i midten av juli. Han tok blant annet NM-sølv på 15 km i Voss i 2012, men hadde gått over til triatlon.

Trønderen, som representerte Klæbu IL, ble funnet på bunnen av en kulp.

– Det skjedde i min hjemkommune Meldal. Ronny var først og fremst en personlighet i det trønderske skimiljøet, men har gått verdenscup og var tett oppunder rekruttlandslaget, opplyser Løfshus.

Vil bli minnet

Odd Langhelle, som er daglig leder i Blinkfestivalen, sier at Vibeke Skofteruds bortgang har berørt alle som jobber med arrangementet.

Hun har vært med der tidligere.

– Vi er jo alle bare mennesker og tenker på dette. Det er veldig vondt for familien og hennes nærmeste venner, men også for alle som fikk møte Vibeke.