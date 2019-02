Johaug i gledestårer etter etterlengtet VM-gull: – Det betyr utrolig mye

SEEFELD/OSLO: 30-åringen har vært suveren på distanse etter å ha vært dopingutestengt og tok første skritt på vei mot å bli VM-dronning da hun sikret sitt første gull av fire mulige på lørdagens 15 kilometer med skibytte.

– Det betyr utrolig mye. Jeg begynner å grine av mye her. Jeg har sett frem til dette mesterskapet i to år - det å endelig kunne komme til Seefeld, gå mesterskap og kjenne på følelsen, sa en rørt Johaug til NRK etter rennet.

– Det var spesielt å få gå her. Jeg må takke guttene i smøreboden. Jeg hadde så gode ski at jeg bare kunne fly opp bakkene. Jeg var nesten ikke stiv, la hun til.

Johaugs nærmeste støttespillere var alle rørt etter å ha sett gulløpet.

– Det betyr enormt mye for henne og oss. Helt klart. Det at hun skal klare å prestere og ta gull i første øvelse med alt som har vært, det betyr enormt mye for henne, sa mor Gro Johaug.

– Det har vært en lang vei. Det er ikke bare glansdager. Hun skal glede seg over de store dagene. Det blir spesielt igjen nå. Det blir nesten like stort som det første VM-gullet, hvis ikke større. Den jobben hun har gjort med å stå i dette, er større enn seieren, kom det fra far Thorvall Johaug.

– Mye følelser hele veien

Manager Jørn Ernst var mannen som ga Johaug beskjed om hvor lang utestengelse hun fikk på hotellet i Seiser Alm. Han var selvfølgelige på tribunen i Seefeld.

– Det har vært mye følelser hele veien her. Når du ser hva det betyr for alle og Therese, som har gjort en jobb som ingen skjønner hvor stor er. Det her er helt fantastisk, sa manager Jørn Ernst.

Johaug smalt til allerede i første bakke. Da var det kun lagvenninnene Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som holdt følge.

Therese Johaug Dette er langrennsløperen Therese Johaug: * Alder: 30 (født 25. juni 1988) * Klubb: Nansen * Viktigste meritter, OL: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse * VM: 8 gull, 1 sølv, 3 bronse * Verdenscupen: 50 seirer, 2 sammenlagtseirer * Aktuell: Tok VM-gull på 15 kilometer skiathlon (skibytte) lørdag. (NTB)

Men etter to kilometer måtte også lagvenninnene gi noen meter, og Østberg og Jacobsen fikk selskap av russiske Natalja Neprjajeva.

– Therese har kommet veldig godt i gang på denne førsterunde. Hun går teknisk nydelig på ski, og nå begynner kjøret på andrerunden, meldte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Dobbelt norsk

Og da jentene gikk inn i langbakken for andre gang var Bjørn sikker i sin sak.

– Det er her Johaug kan kvitte seg med konkurrentene for godt, sa Bjørn.

Og han fikk rett.

Etter seks kilometer hadde forspranget til forfølgerne økt til 20 sekunder, og ved skibytte var det et halvminutt som skilte Johaug fra de andre medaljekandidatene.

På skøytedelen fortsatte det å renne på med sekunder i Johaugs favør.

Østberg distanserte Neprjajeva og Jacobsen på slutten og sikret sølvet, 57,6 sekunder etter Johaug.

– Å herlighet, jeg er så fornøyd. Det ble virkelig en kamp i dag. Det har ikke gått opp for meg, sa Østberg til NRK.

Neprjajeva slo Jacobsen i kampen om bronsen.

– Jeg er rett og slett litt for dårlig. Jeg tror jeg må finne ut av dette litt i ro og mak. Jeg tror i utgangspunktet at vi har gode ski, så jeg tror ikke det er det som gjør det i dag, sa en tydelig skuffet Jacobsen.

Hun hyllet lagvenninnene etter løpet.

– Jeg blir mer rørt på deres vegne enn mine egne. Jeg er også veldig glad på Ingvilds vegne. Jeg er på lag med veldig gode jenter, sa Jacobsen.

Ski-VM i Seefeld, 15 km skiathlon kvinner Gull: Therese Johaug, Norge 36.54,5, sølv: Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.57,6 min. bak, bronse: Natalia Neprjajeva, Russland 0.58,7, 4) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 1.02,0, 5) Frida Karlsson, Sverige 1.07,4, 6) Charlotte Kalla, Sverige 1.13,3, 7) Heidi Weng, Norge 1.20,2, 8) Krista Pärmäkoski, Finland 1.33,7, 9) Anastasia Sedova, Russland 1.50,4, 10) Rosie Brennan, USA 2.01,8. 57 utøvere fikk plassering. (NTB)

Heidi Weng fikk en oppløftende dag i sporet etter en tyngre sesong med sjuendeplass.

– Det var litt kjedelig at jeg ikke prøvde fra starten av, særlig da jeg følte meg så bra. Bare jeg får litt mer troen på meg selv, så tror jeg at det kan bli bra. Jeg har ikke følt meg så bra på lenge. Jeg er veldig fornøyd, sa Weng.

Andersson måtte stå over

Johaugs utklassing markerte hennes åttende VM-gull. Det første kom på norsk snø i Oslo i 2011.

Svenskenes Ebba Andersson var på forhånd spådd som Johaugs største utfordrer på distansen, men Andersson har vært syk i oppladningen til mesterskapet og valgte å spare seg.

Lørdagens konkurranse var Johaugs første i et internasjonalt mesterskap siden 2015. Hennes siste løp før comebacket i Seefeld var tremila i Falun der hun vant.

VM i Lahti og OL i Pyeongchang gikk uten Johaug på grunn av hennes 18 måneder lange dopingutestengelse. Den positive dopingprøven ble avlagt rett etter hjemkomst fra en høydesamling høsten 2016.

Men etter å ha returnert til VM-sporet har hun var overlegen. Løperen fra Dalsbygda hadde vunnet samtlige syv løp hun hadde stilt opp i denne verdenscupsesongen før lørdagens renn.