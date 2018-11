Johaug suveren på Beitostølen: - En maktdemonstrasjon

langrenn

Therese Johaug var suveren i sitt andre renn etter utestengelsen, og tok sin andre seier på Beitostølen på tre dager. I mål var hun hele 26 sekunder foran lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg.

– Dette er en maktdemonstrasjon. Therese Johaug er i storform, og hun er klar for å møte verdenseliten neste helg, sa NRKs Jann Post i det hun føyk forbi passeringspunktet etter seks kilometer.

En andpusten Johaug var godt fornøyd med rennet etter målgang.

– Jeg synes det fungerte bra i dag. Jeg fikk tatt meg skikkelig ut. Det er ikke ofte at jeg leder ut fra start i det terrenget her, så det må jeg ta med meg. To seiere på de første skirennene jeg går er utrolig moro, og jeg ser fram til fortsettelsen , sa Johaug til NRK etter målgang.

Amerikanske Sadie Bjornsen kom på tredjeplass, hele 1.45,9 sekunder bak Johaug. Tiril Udnes Weng kom på fjerdeplass, tre sekunder bak den amerikanske løperen.

Ledet hele veien

Therese Johaug tok kommandoen allerede fra start. Før rennet spådde hun at det kom til å bli en kamp mellom seg selv og Ingvild Flugstad Østberg, og det tok under fem minutter av løpet før spådommene viste seg å bli sanne.

Langrenn på Beitostølen søndag:

Menn, 15 kilometer fri teknikk: 1) Sjur Røthe, Norge 33.45,7, 2) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.11,1 min. bak, 3) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.11,8, 4) Hans Christer Holund, Norge 0.39,0, 5) Chris André Jespersen, Norge 0.45,7, 6) Jan Thomas Jenssen, Norge 1.01,6, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 1.07,8, 8) Harald Østberg Amundsen, Norge 1.09,3, 9) Vebjørn Turtveit, Norge 1.10,2, 10) Mathias Rundgreen, Norge 1.10,5. Kvinner, 10 kilometer fri teknikk: 1) Therese Johaug, Norge 24.21,5, 2) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.26,0, 3) Sadie Bjornsen, USA 1.45,9, 4) Tiril Udnes Weng, Norge 1.48,9, 5) Helene Marie Fossesholm, Norge 2.16,9, 6) Alenka Cebasek, Slovenia 2.19,9, 7) Silje Øyre Slind, Norge 2.50,0, 8) Hedda Østberg Amundsen, Norge 2.57,2, 9) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 3.01,6, 10) Eva Urevc, Slovenia 3.10,8. (©NTB)

Etter 2,2 kilometer hadde Johaug fått en ledelse på 5,3 sekunder til lagvenninnen, som igjen var over 13 sekunder foran Tiril Udnes Weng og amerikanske Sadie Bjornsen.

Suveren duo

På det passeringspunktet hadde Johaug også skaffet seg et forsprang til Ingvild Flugstad Østberg, selv om hun ikke var så alt for langt bak løperen fra Dalsbygda. Tilbake til Bjornsen som hadde overtatt tredjeplassen nærmet det seg kjapt ett minutt.

Føret var minst like løst og tungt som hos herrene litt tidligere på morgenen, og lette Johaug tok mange sekunder i de tunge oppoverbakkene. De siste kilometerene parkerte hun motstanderne, og tok sin andre seier for sesongen av to mulige.

Johaug tok en suveren seier på fredagens åpningsrenn på Beitostølen. Da var hun 23,9 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg, og 59,8 sekunder foran Kari Øyre Slind.

Maiken Caspersen Falla vant lørdagens sprint foran Kristine Stavaas Skistad og Lotta Udnes Weng.