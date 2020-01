Johaug parkerte konkurrentene i monsterbakken – vant Tour de Ski for tredje gang

langrenn

Ingen klarte å slå Therese Johaug opp den beryktede monsterbakken på den siste etappen i Val di Fiemme. Dermed vant Johaug sitt tredje Tour de Ski.

31-åringen rykket ifra tidlig i den beryktede monsterbakken og vant til slutt suverent. Heidi Weng forsøkte å holde følge i begynnelsen, men måtte gi slipp.

Dette er Johaugs tredje etappeseier i årets Tour de Ski. Hun vant også første (10 km fellesstart) og tredje (10 km intervallstart) etappe.

– Det er en fantastisk følelse å passere målstreken og vite at man har vunnet touren, som var et mål for meg denne sesongen. Det jeg er aller mest fornøyd med angående touren, er sprintene mine, der jeg har fått mest utvikling. Det er veldig artig å se, sa Johaug til NRK etter å ha passert målstreken.

Dette var første gang Johaug vant Tour de Ski siden 2016.

– Det er tre år nå hvor jeg ikke har gått touren. Det tenkte jeg på i slutten av bakken. Folk skriker og heier, og det må være litt komisk å se på når du går i mål og ligger på målstreken som slakt. Det må være ganske hardt å se på for TV-seerne også, sier Johaug til statskanalen.

På spørsmål fra NRK om hvordan det er å imøtegå forventningene om å vinne hvert løp, svarer Johaug:

– Jeg prøver å tenke minst mulig på det. Men det er jo litt moro å vinne da, spesielt da alle ekspertene sa at denne Touren ikke passet meg. Da slo jeg litt tilbake, sa Johaug og smilte.

Fire norske topp fem

Russiske Natalja Neprjajeva ble nummer to i Tour de Ski, før det fulgte nordmenn på rekke og rad på de neste plassene.

Weng tok annenplassen på etappen, og ble dermed nummer fire i sammendraget. Like bak Weng kom Ingrid Flugstad Østberg, som dermed ble nummer tre. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem i sammendraget.

For første gang i Tour de Skis historie var det siste løpet fellesstart. Dermed var det ventet stor spenning før dagens renn, der flere langrennsutøvere fryktet velt og kaos i feltet opp monsterbakken.

På tross av at bakkespesialist Johaug var storfavoritt, var det vært jevnt på resultatlisten før start. Astrid Uhrenholdt Jacobsen lå kun tre små sekunder bak landslagsvenninnen, mens russiske Natalja Neprjajeva lå 14 sekunder bak lederen før start.

– En stilstudie av Johaug

Men ingen klarte å følge Johaug. Allerede i det slakeste partiet av alpinbakken fikk Johaug en stor luke på konkurrentene. Med en gang fronten av feltet gikk inn i bakken måtte Jakobsen, Flugstad Østberg og flere slippe.

Heidi Weng kjørte sterkt og prøvde å følge Johaug, men måtte også slippe Johaug kort tid inn i bakken.

– Det er en klasseåpning av Therese! Dette er nærmest en stilstudie av hvordan man skal gå opp alpinbakker, sa ekspertkommentator hos NRK, Torgeir Bjørn.

Johaug fortsatte hardkjøret inn i det bratteste partiet i monsterbakken.

En kilometer ør mål var hun rundt ett minutt foran Weng og Flugstad Østberg.

Johaug gikk alene inn over målstreken og dermed var hennes sammenlagtseier i Tour de Ski et faktum.