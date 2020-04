Her jubler Skåla-løper etter lukrativ seier. Pengene må hun leve av til krisen er over.

langrenn

Det ble plutselig slutt på sesongen for Kari Vikhagen Gjeitnes (35). Den litt skuffende femteplassen i Vasaloppet var glemt og langløperen gjorde siste finpuss før Birkebeinerrennet 21. mars da all aktivitet ble stoppet. Til helga skulle det egentlig vært stor sesongavslutning for Visma Ski Classics i Finland.