Gullvenninnene skal bære kisten i Skofteruds begravelse

Det er planen i begravelsen i Eidsberg kirke klokken 13.00 torsdag.

Marit Bjørgen, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Vibeke Skofterud kunne juble for seieren i Holmenkollen i 2011. Det var en stor dag, og under premieutdelingen i Oslo sentrum på kvelden, var det tykt av folk.

Bjørgen, Steira og Johaug ble tidlig etter Skofteruds bortgang spurt om de kunne tenke seg oppgaven - og de svarte ja. I tillegg skal Ingvild Flugstad Østberg bære. Hun hadde et godt og nært forhold til Skofterud.

De to siste er Skofteruds bror og far.

Fullsatt i kirken

Det blir fullsatt i kirken. Mange fotografer og NRK er allerede på plass. Mennesker fra idretten vil fylle benkeradene, både fra langrenn og flere andre idretter. Siden Skofterud var i systemet så lenge, med ti år på landslaget, hadde hun venner i mange leire. Ikke minst på trening på Olympiatoppen var det andre utøvere som ble kjent med henne.

Skofterud ble lett kjent med andre mennesker.

Bjørgen, Steira og Johaug var lenge sammen med Skofterud på landslaget. Den yngste av dem, Johaug, tok VM-bronse på 30 km i Sapporo så tidlig som i 2007, da hun fortsatt var junior.

De to andre hadde lært Johaug å kjenne før det, og var med fra tiden da kvinnelangrenn ikke var så hett som det har vært i flere år nå.

Mange må følge begravelsen på storskjerm utenfor kirken. Det er ventet et meget stort oppbud, og de fleste fra mediene må holde seg utenfor. Kun noen får akkrediterte medier får komme inn i kirken under begravelsen.

Ordføreren skal holde tale

Det flagges på halv stang på alle gårder og ellers i lokalsamfunnet i Slitu i Indre Østfold i dag. Klokken 04.00 natt til torsdag kom ansatte på kommunens kjøkken, som ellers leverer mat til institusjoner, sammen for å smøre snitter.

Det opplyser ordfører Erik Unaas, som selv skal holde en tale på minnestunden etter begravelsen i kirken.

Han har den siste tiden merket hvor stort engasjement det er i lokalsamfunnet, som gjerne vil gi noe tilbake til familien - for alt det Vibeke Skofterud betydde for lokalsamfunnet.

– Vi lover å være med på å føre ditt navn og dine idealer videre, kommer Unaas til å si helt på slutten av talen.

Uvirkelig

Unaas, som også er veldig idrettsinteressert, og tidligere har vært sportsjournalist, møtte Skofterud flere ganger i hennes karriere og etterpå. Han så et engasjert menneske som hadde mye energi og var åpen overfor andre.

– Jeg sier som andre at dette føles uvirkelig. Jeg får meldinger om at folk sier det ikke er gått opp for dem at hun er borte, og det samme sier jeg.

Begravelsen er innrettet slik at det ikke blir så mange taler der, bortsett fra de aller nærmeste, hennes mor og kjæresten Marit Stenshorne. Åge Skinstad skal tale på vegne av skifamilien.

– Vibeke ga så mye tilbake og var så bevisst på røttene sine. Når begravelsen er over, og vi er på minnestunden, vil følelsene komme ordentlig frem hos mange, inkludert meg selv, legger Unaas til.

Tung dag

Skofteruds trener og støttespiller i mange år på landslaget, Steinar Mundal, beskriver bortgangen som uvirkelig.

– Jeg får vel sjokk når jeg kommer i kirken og ser kisten. Først da går det opp for meg, sier han.

Mundal og kona fikk besøk av den aktive ex-utøveren hjemme på Konnerud rett før sommerferien:

– Hun var hos oss siste gangen, spiste kaker og koste seg. Vibeke var så avslappet, rolig og så veldig godt ut.

Nå forbereder ekteparet seg til en tung dag i Eidsberg, der Mundal også skal si noen ord om etter at begravelsen er over.