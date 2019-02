Doperen reagerer mot Northug: – Hvorfor hater han meg så mye?

I 2014 ble Johannes Dürr sendt hjem fra Sotsji-OL i skam. Østerrikerens utspekulerte dopingjuks hadde blitt avslørt.

Denne uken skal han følge VM i Seefeld som tilskuer. Men Dürr er langt fra en populær mann i langrennsmiljøet. Nå har Dürr latt seg intervjue av den svenske avisen Expressen, som kaller ham «skiverdenens mest forhatte».

Blant de aller hardeste kritikerne er Petter Northug, som tidligere har truet med å «slå knockout» på Dürr.

– Jeg så det (sitatet, jou.anm.). Jeg valgte til og med å ta det med i boken min, sier Dürr i intervjuet.

– Hvordan reagerte du da du leste det?

– Jeg lo bare, for å være ærlig. Jeg trodde Northug var en smart fyr, men... Jeg forstår ikke hvordan han tenker. Hvorfor hater han meg så mye? Jeg har aldri gjort han noe. Tvert imot har jeg bare sagt gode ting om han. Han var et av mine idoler. Det er så merkelig.

Truet med «knockout»

I den relativt ferske dopingdokumentaren «Doping Top Secret: Confession» forteller Dürr åpent om dopingbruken.

Da Dürr gikk inn til tredjeplass i Tour de Ski i 2014 - plassen foran Northug - lå systematisk EPO-juks bak. EPO er et legemiddel som øker kroppens egenproduksjon av røde blodlegemer.

Det var i 2016 at Northug kom med en klokkeklar advarsel til Dürr.

– Jeg tror ikke han kommer på startstreken så lenge jeg står der. Får jeg ham på høyre eller venstre side skal jeg slå knockout på ham i langrennsløypen, sa Northug til TV 2.

– Vi hadde en liten historie i Tour de Ski. Jeg tror ikke han tør å komme til start så lenge jeg er i verdenscupsirkuset, fortsatte han.

Snakker om forskjellsbehandling

Men Dürr ga ikke opp langrennskarrieren. I februar reiste han hjem fra det østerrikske mesterskapet med en niendeplass. Han var imidlertid uønsket i Østerrikes VM-tropp.

Likevel er han på plass i Seefeld på fredag. Da skal han heie på Østerrikes lag i herrestafetten. 31-åringen håper at det ikke kommer noen negative reaksjoner.

– Jeg forstår ikke hvorfor folk er så sinte på meg. Jeg synes det er forskjell på meg og de andre, sier Dürr.

Selv om dopingtatte Dürr føler seg urettferdig behandlet, har det østerrikske skiforbundet vært klokkeklare. Sportssjef Markus Gandler sa før VM at han ikke ville bruke «et eneste sekund til» på Dürr. Dermed tyder alt på at omstridte Dürrs karriere på toppnivå er over.