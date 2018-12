Chris Jespersen var på vei mot sensasjon: – Seieren røk i fallet

langrenn

Chris Jespersen fra Sunnhordland leverte en meget sterk 15-kilometer (fri teknikk) i Davos søndag. Med tidlig startnummer tok han ledelsen.

– Det var veldig fint å gå. Jeg skjønte på andrerunden at jeg skulle gå veldig fort for å vinne her, sier han.

Midtveis i løpet skjedde det som ikke skulle skje.

– Jeg hektet skiene i løssnøen og tok salto. Det tapte jeg vel ti sekunder på. Seieren røk der, men det er en del av gamet det også. Bittert, sier en tydelig preget Jespersen til TV 2.

Vi anbefaler dette intervjuet med den svenske skiskytterprofilen Sebastian Samuelsson: – Det er ubehagelig å se at noen vil at jeg skal dø.

Episoden førte til at Jespersen havnet utenfor pallen. Hans forrige verdenscupseier var da han fikk beste etappetid i Tour de Ski-avslutningen i januar 2014.

Russiske Jevgeniv Belov vant, sekundet foran franskmannen Maurice Magnificat. Martin Johnsrud Sundby ble nummer tre, mens Jespersen endte på 5. plass.

Mer kommer!